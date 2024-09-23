Сезон завершен для Родри

Родри Полузащитник "Манчестер Сити" Родри порвал крестообразные связки колена в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" (2:2) и в остатке этого сезона уже не сыграет.

Оказавшись на газоне уже на первой минуте воскресного матча Премьер-Лиги на "Этихад", Родри смог продолжить игру после оказался медицинской помощи.

Но спустя считанные минуты "Сити" заработал угловой, и Родри снова пострадал, столкнувшись с полузащитником "Арсенала" Томасом Партеем.

На сей раз Родри уже не смог продолжить матч, покинув поле при помощи двух физиотерапевтов. Вместо 28-летнего испанца вышел Матео Ковачич.

По информации ESPN, в понедельник утром Родри прошел углубенное обследование, которое подтвердило худшие опасения медицинского штаба "Сити".

Родри порвал крестообразные связки своего правого колена, а срок восстановления пойдет на многие месяцы. В остатке сезона 2024/25 полузащитник уже не поможет "Сити".

Отметим, что в воскресенье Родри впервые в этом сезоне Премьер-Лиги появился в стартовом составе "Сити". Перед этим испанец жаловался на чрезмерную нагрузку для футболистов топ-клубов и грозил забастовкой.


Метки Манчестер Сити, Родри, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. dexter 23.09.2024 19:37 # dexter
    Польша готовится объявить войну бобрам
    Премьер Польши Туск обвинил бобров в подкопе дамб и пообещал начать с ними войну

    Bobr kurwa ja pierdole!

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  2. ska-skvo 23.09.2024 19:33 # ska-skvo
    Грозился забастовкой, вот и отдохнёт сезон этот))))))))))

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  3. asrman87 23.09.2024 19:27 # asrman87
    Жаль конечно этого добряка

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  4. dexter 23.09.2024 19:15 # dexter
    В Ивано-Франковске подрались двое участников языкового патруля. Причиной драки стало правильно произношение слова "вертолет".

    https://ibb.co/BwRBmYW

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  5. bangladesh 23.09.2024 19:14 # bangladesh
    один из самых грязных игроков в современным футболе почилит немного дома хихихи

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  6. stamm 23.09.2024 19:08 # stamm
    вряд-ли выйдет на хороший уровень после такой травмы.
    эссьен тому пример...

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  7. moneycity 23.09.2024 19:07 # moneycity
    22.09.2024 18:32 #
    hakid

    норм родри упал

    22.09.2024 18:34 #
    gameboy

    Родри хуесос конечно)))

    22.09.2024 18:36 #
    sausage

    Ахахах, какие же кончи, эти мачо-миллионеры. Родри сука, как же не стрёмно выдавать такую хуйню?

    Источник: http://fapl.ru/posts/110149/?c=1

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  8. gunars 23.09.2024 19:05 # gunars
    Здоровья, парню!
    Это тот ключевой игрок в Сити, без него сити не тот

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  9. gameboy 23.09.2024 19:03 # gameboy
    Здоровья
    Только хотел забастовку устроить из за количества матчей
    Ну можно сказать что устроил

    (ответить)

  10. chelsea88 23.09.2024 19:00 # chelsea88
    Мерзкие гейгуннерасты

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