Сезон завершен для Родри

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри порвал крестообразные связки колена в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" (2:2) и в остатке этого сезона уже не сыграет.

Оказавшись на газоне уже на первой минуте воскресного матча Премьер-Лиги на "Этихад", Родри смог продолжить игру после оказался медицинской помощи.



Но спустя считанные минуты "Сити" заработал угловой, и Родри снова пострадал, столкнувшись с полузащитником "Арсенала" Томасом Партеем.



На сей раз Родри уже не смог продолжить матч, покинув поле при помощи двух физиотерапевтов. Вместо 28-летнего испанца вышел Матео Ковачич.



По информации ESPN, в понедельник утром Родри прошел углубенное обследование, которое подтвердило худшие опасения медицинского штаба "Сити".



Родри порвал крестообразные связки своего правого колена, а срок восстановления пойдет на многие месяцы. В остатке сезона 2024/25 полузащитник уже не поможет "Сити".



Отметим, что в воскресенье Родри впервые в этом сезоне Премьер-Лиги появился в стартовом составе "Сити". Перед этим испанец жаловался на чрезмерную нагрузку для футболистов топ-клубов и грозил забастовкой.



