Сезон завершен для Родри
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри порвал крестообразные связки колена в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" (2:2) и в остатке этого сезона уже не сыграет.
Оказавшись на газоне уже на первой минуте воскресного матча Премьер-Лиги на "Этихад", Родри смог продолжить игру после оказался медицинской помощи.
Но спустя считанные минуты "Сити" заработал угловой, и Родри снова пострадал, столкнувшись с полузащитником "Арсенала" Томасом Партеем.
На сей раз Родри уже не смог продолжить матч, покинув поле при помощи двух физиотерапевтов. Вместо 28-летнего испанца вышел Матео Ковачич.
По информации ESPN, в понедельник утром Родри прошел углубенное обследование, которое подтвердило худшие опасения медицинского штаба "Сити".
Родри порвал крестообразные связки своего правого колена, а срок восстановления пойдет на многие месяцы. В остатке сезона 2024/25 полузащитник уже не поможет "Сити".
Отметим, что в воскресенье Родри впервые в этом сезоне Премьер-Лиги появился в стартовом составе "Сити". Перед этим испанец жаловался на чрезмерную нагрузку для футболистов топ-клубов и грозил забастовкой.
23.09.2024 19:00
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Последние комментарии:
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Bobr kurwa ja pierdole!
(ответить)
Грозился забастовкой, вот и отдохнёт сезон этот))))))))))
(ответить)
Жаль конечно этого добряка
(ответить)
В Ивано-Франковске подрались двое участников языкового патруля. Причиной драки стало правильно произношение слова "вертолет".
https://ibb.co/BwRBmYW
(ответить)
один из самых грязных игроков в современным футболе почилит немного дома хихихи
(ответить)
вряд-ли выйдет на хороший уровень после такой травмы.
эссьен тому пример...
(ответить)
22.09.2024 18:32 #
hakid
норм родри упал
22.09.2024 18:34 #
gameboy
Родри хуесос конечно)))
22.09.2024 18:36 #
sausage
Ахахах, какие же кончи, эти мачо-миллионеры. Родри сука, как же не стрёмно выдавать такую хуйню?
Источник: http://fapl.ru/posts/110149/?c=1
(ответить)
Здоровья, парню!
Это тот ключевой игрок в Сити, без него сити не тот
(ответить)
Здоровья
Только хотел забастовку устроить из за количества матчей
Ну можно сказать что устроил
(ответить)
Мерзкие гейгуннерасты
(ответить)
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