Владелец итальянской "Ромы" Дэн Фридкин "очень близок" к покупке "Эвертона" у Фархада Мошири.

Фридкин, глава Friedkin Group, еще в июне достиг принципиальной договоренности о покупке принадлежащих Мошири 94% акций "Эвертона", однако месяц спустя было объявлено, что сделка сорвалась.



С тех пор Мошири успел найти нового потенциального покупателя в лице акционера "Кристал Пэлас" Джона Текстора.



Однако BBC может подтвердить, что сейчас Фридкин не просто вернулся за стол переговоров с Мошири, но и "очень близок" к заключению сделки.



Friedkin Group уже является крупным кредитором "Эвертона", вложив в мерсисайдский клуб 200 миллионов фунтов. Эта сумма может быть конвертирована в часть акций.



Добавим, стартовавший сезон 2024/25 станет последним для "Эвертона" на "Гудисон Парк". Следующим летом "ириски", сейчас занимающие последнее место в Премьер-Лиге, переезжают на новый стадион, строительство которого в Брэмли-Мур Док находится в завершающей фазе.