Холанд не будет наказан за то, что бросил мяч в голову Габриэля

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не будет наказан FA за то, что бросил мяч в голову защитника "Арсенала" Габриэля Магальяэса.

Противостояние Холанда и Габриэля было одним из украшений матча Премьер-Лиги на "Этихад" накануне, однако после того, как хозяева сравняли счет на последних секундах (2:2), Эрлинг поступил очень некрасиво.



Взяв мяч, отправленный в сетку ворот своим партнером по "Сити" Джоном Стоунсом, Холанд тут же бросил его в голову Габриэля, от разочарования натянувшего футболку на лицо.



Sky Sports может подтвердить, что FA не будет и даже не имеет права вмешиваться, наказывая Холанда с помощью существующей процедуры изучения видеоповторов после матча.



Данный инцидент был рассмотрен во время игры арбитром VAR Джоном Бруксом, который не увидел здесь грубого поведения или поступка на красную карточку, а рекомендовать рефери показать "горчичник" система видеопомощи не имеет полномочий.



Таким образом, забивший против "Арсенала" свой 10-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги Холанд не будет подвергнут санкциям со стороны Ассоциации.



