Холанд не будет наказан за то, что бросил мяч в голову Габриэля

Эрлинг Холанд и Габриэль Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не будет наказан FA за то, что бросил мяч в голову защитника "Арсенала" Габриэля Магальяэса.

Противостояние Холанда и Габриэля было одним из украшений матча Премьер-Лиги на "Этихад" накануне, однако после того, как хозяева сравняли счет на последних секундах (2:2), Эрлинг поступил очень некрасиво.

Взяв мяч, отправленный в сетку ворот своим партнером по "Сити" Джоном Стоунсом, Холанд тут же бросил его в голову Габриэля, от разочарования натянувшего футболку на лицо.

Sky Sports может подтвердить, что FA не будет и даже не имеет права вмешиваться, наказывая Холанда с помощью существующей процедуры изучения видеоповторов после матча.

Данный инцидент был рассмотрен во время игры арбитром VAR Джоном Бруксом, который не увидел здесь грубого поведения или поступка на красную карточку, а рекомендовать рефери показать "горчичник" система видеопомощи не имеет полномочий.

Таким образом, забивший против "Арсенала" свой 10-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги Холанд не будет подвергнут санкциям со стороны Ассоциации.


Метки FA, Арсенал, Габриэль, Манчестер Сити, происшествия, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. esfmp101 23.09.2024 17:33 # esfmp101
    Всегда говорил, что это свинья деревенская, а не игрок. Параша.

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  2. redwhitegun 23.09.2024 17:28 # redwhitegun
    Холланд, Бернарду, Уокер и Оливер - мерзкие твари сука! Хртьфу)

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  3. sausage 23.09.2024 17:27 # sausage
    Явное неспортивное поведение. И насрать, что там какой-то хyй на варе решил, что всё норм. Главный момент пропустил - факт. На месте Арсенала я бы подал заяву на рассмотрение эпизода. Нех этому мутанту так себя вести, не в деревне.

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  4. halamadrid94 23.09.2024 17:22 # halamadrid94
    Что вы разнылись? Помню Трент со всей дури ебанул мячом в лицо Де Хеа после гола ЛФК в ворота МЮ , и тогда никто ни хрена не сказал. ЖК не было. Хотя там ТАА даже цеплялся с разозленным Давидом. Раздули из мухи слона.

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  5. insomniac 23.09.2024 17:11 # insomniac
    чистая крсная и дополнительная дисква от 3 до 6. но ен, судьи переобуваются прям в полете.

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  6. seshcherka-lfc 23.09.2024 16:56 # seshcherka-lfc
    КОРОЛЬ!!!

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  7. boris-blade 23.09.2024 16:32 # boris-blade
    Потому что у венирного нет мозгов

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  8. eakz 23.09.2024 16:26 # eakz
    реально похоже на заговор против гейгунеров
    сделал бы их игрок то же самое, была бы дисквалификация явно))

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  9. ilovemanutd 23.09.2024 16:20 # ilovemanutd
    Ну теперь получается можно бросать мяч в голову сопернику после гола и за это ничего не будет.

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  10. redstyle 23.09.2024 16:02 # redstyle
    Ахахах убил гунера))

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