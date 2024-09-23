Холанд не будет наказан за то, что бросил мяч в голову Габриэля
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не будет наказан FA за то, что бросил мяч в голову защитника "Арсенала" Габриэля Магальяэса.
Противостояние Холанда и Габриэля было одним из украшений матча Премьер-Лиги на "Этихад" накануне, однако после того, как хозяева сравняли счет на последних секундах (2:2), Эрлинг поступил очень некрасиво.
Взяв мяч, отправленный в сетку ворот своим партнером по "Сити" Джоном Стоунсом, Холанд тут же бросил его в голову Габриэля, от разочарования натянувшего футболку на лицо.
Sky Sports может подтвердить, что FA не будет и даже не имеет права вмешиваться, наказывая Холанда с помощью существующей процедуры изучения видеоповторов после матча.
Данный инцидент был рассмотрен во время игры арбитром VAR Джоном Бруксом, который не увидел здесь грубого поведения или поступка на красную карточку, а рекомендовать рефери показать "горчичник" система видеопомощи не имеет полномочий.
Таким образом, забивший против "Арсенала" свой 10-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги Холанд не будет подвергнут санкциям со стороны Ассоциации.
23.09.2024 16:00
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Всегда говорил, что это свинья деревенская, а не игрок. Параша.
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Холланд, Бернарду, Уокер и Оливер - мерзкие твари сука! Хртьфу)
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Явное неспортивное поведение. И насрать, что там какой-то хyй на варе решил, что всё норм. Главный момент пропустил - факт. На месте Арсенала я бы подал заяву на рассмотрение эпизода. Нех этому мутанту так себя вести, не в деревне.
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Что вы разнылись? Помню Трент со всей дури ебанул мячом в лицо Де Хеа после гола ЛФК в ворота МЮ , и тогда никто ни хрена не сказал. ЖК не было. Хотя там ТАА даже цеплялся с разозленным Давидом. Раздули из мухи слона.
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чистая крсная и дополнительная дисква от 3 до 6. но ен, судьи переобуваются прям в полете.
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КОРОЛЬ!!!
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Потому что у венирного нет мозгов
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реально похоже на заговор против гейгунеров
сделал бы их игрок то же самое, была бы дисквалификация явно))
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Ну теперь получается можно бросать мяч в голову сопернику после гола и за это ничего не будет.
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Ахахах убил гунера))
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