Каррагер: "Сити" превосходит "Арсенал"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Сити" имеет преимущество над "Арсеналом" в чемпионской Премьер-Лиге.

Накануне "Арсеналу" не хватило считанных секунд, чтобы удержать победу в гостях у "Сити". Ничья 2:2 оставила "канониров" в двух очках позади лидирующих в Премьер-Лиге "горожан".



Каррагер ожидает, что "Арсеналу" так и не удастся превзойти "Сити". Джейми думает, что у "горожан" больше мастерства в атакующей линии.



"Я просто смотрю на эту атаку "Манчестер Сити"... Кевин Де Брюйне не играл сегодня, и я знаю, что Мартин Эдегор не играл тоже, но я думаю, у них есть чуть больше в этих атакующих зонах".



"Я просто думаю, что у них есть чуть больше, и если бы "Арсенал" продержался, то решающим стал бы гол со стандарта. Мы знаем, что "Арсенал" удивительным образом играет при стандартах, и мы убедились в этом на прошлой неделе, когда они победили "Тоттенхэм", но ты не можешь выигрывать матч каждую неделю благодаря стандартам".



"Иногда это должно сводиться к мастерству твоих игроков или к реализации, и я просто думаю, что в этом "Манчестер Сити" имеет преимущество", — сообщил Каррагер Sky Sports.