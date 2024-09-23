Гвардиола: "В следующий раз я скажу своим игрокам не ходить к рефери"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в следующий раз скажет своим игрокам игнорировать просьбу рефери поговорить во время матча.

После ничьей 2:2 против "Арсенала" капитан "Сити" Кайл Уолкер пожаловался, что рефери Майкл Оливер подозвал его поговорить и не позволил вернуться на место, что привело к голу Риккардо Калафьори.



В том эпизоде Гвардиола гневно пнул свое кресло. Хосеп тоже чувствует, что Оливер подставил его капитана.



"Я был зол на Кайла (в эпизоде с голом), но Кайл прав: рефери подозвал его и других поговорить".



"Когда рефери говорит "подойти и поговори со мной", он должен убедиться, что затем игрок возвращается на свое место, потому что в следующий раз я скажу своим игрокам не ходить к рефери. Пускай они сами подходят к нам", — сообщил Гвардиола Sky Sports.