Гвардиола: "В следующий раз я скажу своим игрокам не ходить к рефери"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в следующий раз скажет своим игрокам игнорировать просьбу рефери поговорить во время матча.

После ничьей 2:2 против "Арсенала" капитан "Сити" Кайл Уолкер пожаловался, что рефери Майкл Оливер подозвал его поговорить и не позволил вернуться на место, что привело к голу Риккардо Калафьори.

В том эпизоде Гвардиола гневно пнул свое кресло. Хосеп тоже чувствует, что Оливер подставил его капитана.

"Я был зол на Кайла (в эпизоде с голом), но Кайл прав: рефери подозвал его и других поговорить".

"Когда рефери говорит "подойти и поговори со мной", он должен убедиться, что затем игрок возвращается на свое место, потому что в следующий раз я скажу своим игрокам не ходить к рефери. Пускай они сами подходят к нам", — сообщил Гвардиола Sky Sports.


Метки Арсенал, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2024 14:00

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  1. lexa-arsenal 23.09.2024 14:21 # lexa-arsenal
    Артета – о ничьей с «Манчестер Сити»: «Я горжусь командой»

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  2. irbis85 23.09.2024 14:12 # irbis85
    у тебя был целый тайм игры в большинстве, и ты ничего не извлёк из этого....в этом тоже рефери виноват?

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  3. chelsiukpro 23.09.2024 14:10 # chelsiukpro
    Хотя Кайл успел вернутся и накрыл Мартинели который отдал пас назад Калафьоли. В чем тут проблема? Накуя выкручивать в свою сторону.... почему люди большая часть выкручиваются? Нечего вообще коментировать, согласись с реальным счетом на табло!

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  4. chelsiukpro 23.09.2024 14:04 # chelsiukpro
    Не очень поанимаю что там вообще было в том эпизоде разговаривать - простои фол в середине поля. Сами походу полезли что то доказывать, вои и наказали дол.аеба за разговоры ненужные!

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