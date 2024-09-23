Гвардиола: "В следующий раз я скажу своим игрокам не ходить к рефери"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в следующий раз скажет своим игрокам игнорировать просьбу рефери поговорить во время матча.
После ничьей 2:2 против "Арсенала" капитан "Сити" Кайл Уолкер пожаловался, что рефери Майкл Оливер подозвал его поговорить и не позволил вернуться на место, что привело к голу Риккардо Калафьори.
В том эпизоде Гвардиола гневно пнул свое кресло. Хосеп тоже чувствует, что Оливер подставил его капитана.
"Я был зол на Кайла (в эпизоде с голом), но Кайл прав: рефери подозвал его и других поговорить".
"Когда рефери говорит "подойти и поговори со мной", он должен убедиться, что затем игрок возвращается на свое место, потому что в следующий раз я скажу своим игрокам не ходить к рефери. Пускай они сами подходят к нам", — сообщил Гвардиола Sky Sports.
23.09.2024 14:00
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Последние комментарии:
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у тебя был целый тайм игры в большинстве, и ты ничего не извлёк из этого....в этом тоже рефери виноват?
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Хотя Кайл успел вернутся и накрыл Мартинели который отдал пас назад Калафьоли. В чем тут проблема? Накуя выкручивать в свою сторону.... почему люди большая часть выкручиваются? Нечего вообще коментировать, согласись с реальным счетом на табло!
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Не очень поанимаю что там вообще было в том эпизоде разговаривать - простои фол в середине поля. Сами походу полезли что то доказывать, вои и наказали дол.аеба за разговоры ненужные!
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