Матч Кубка Лиги между "Уимблдоном" и "Ньюкаслом" отложен
"Ньюкасл" объявил, что матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Уимблдон" из Лиги Два был отложен.
"Ньюкасл" должен был совершить выезд к представителю четвертого английского дивизиона во вторник вечером.
Однако в минувший уикенд на Лондон обрушился ливень, и поле стадиона "Уимблдона" оказалось непригодно для игры в футбол.
Теперь Футбольной Лиге нужно определить новую дату проведения матча "Уимблдон" — "Ньюкасл", и с этим могут возникнуть некоторые проблемы, сообщает Evening Standard.
Дело в том, что в течение октября "Уимблдону" и так предстоит четырежды сыграть в мидуик — дважды в Лиге Два и дважды на Трофей Футбольной Лиги.
23.09.2024 13:00
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