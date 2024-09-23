Матч Кубка Лиги между "Уимблдоном" и "Ньюкаслом" отложен

Стадион Уимблдона "Ньюкасл" объявил, что матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Уимблдон" из Лиги Два был отложен.

"Ньюкасл" должен был совершить выезд к представителю четвертого английского дивизиона во вторник вечером.

Однако в минувший уикенд на Лондон обрушился ливень, и поле стадиона "Уимблдона" оказалось непригодно для игры в футбол.

Теперь Футбольной Лиге нужно определить новую дату проведения матча "Уимблдон" — "Ньюкасл", и с этим могут возникнуть некоторые проблемы, сообщает Evening Standard.

Дело в том, что в течение октября "Уимблдону" и так предстоит четырежды сыграть в мидуик — дважды в Лиге Два и дважды на Трофей Футбольной Лиги.


Метки Кубок Лиги, Ньюкасл, Уимблдон

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2024 13:00

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