Гвардиола не критикует тактику "Арсенала"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не имеет претензий к тактике своего коллеги Микеля Артеты из "Арсенала" в очном матче накануне.

После ничьей 2:2 накануне многие игроки "Сити" отметили, что "Арсенал" злоупотреблял мелким фолом и тянул время, всей командой уйдя в оборону во втором тайме.



Однако Гвардиола не спешит критиковать Артету. Хосеп допускает, что и сам бы сыграл таким образом, если бы его команда вела в счете и была в меньшинстве.



"Я не знаю, как много игроков "Арсенала" валялись на газоне с судорогами, но это, конечно, может происходить в столь требовательном матче".



"Мы подавали и подавали в штрафную, где у нас были Рубен (Диаш), Мануэль (Аканджи), Эрлинг (Холанд), но когда ты подаешь, у них есть Деклан Райс, Вильям Салиба, Габриэль, Риккардо Калафьори, так что это очень сложно. Там было 10 их игроков. В конце концов мы получили, что заслуживали".



"Возможно, я сделал бы тоже самое, потому что они были вдесятером. Нужно спросить Микеля, какой была его тактика. Они были хороши при длинных забросах на Кая Хаверца, который так силен, и они бросались на подборы. В концовке мы были терпеливы, имели моменты и забили гол. Вот и все", — цитирует Гвардиолу Daily Express.