Гвардиола не критикует тактику "Арсенала"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не имеет претензий к тактике своего коллеги Микеля Артеты из "Арсенала" в очном матче накануне.
После ничьей 2:2 накануне многие игроки "Сити" отметили, что "Арсенал" злоупотреблял мелким фолом и тянул время, всей командой уйдя в оборону во втором тайме.
Однако Гвардиола не спешит критиковать Артету. Хосеп допускает, что и сам бы сыграл таким образом, если бы его команда вела в счете и была в меньшинстве.
"Я не знаю, как много игроков "Арсенала" валялись на газоне с судорогами, но это, конечно, может происходить в столь требовательном матче".
"Мы подавали и подавали в штрафную, где у нас были Рубен (Диаш), Мануэль (Аканджи), Эрлинг (Холанд), но когда ты подаешь, у них есть Деклан Райс, Вильям Салиба, Габриэль, Риккардо Калафьори, так что это очень сложно. Там было 10 их игроков. В конце концов мы получили, что заслуживали".
"Возможно, я сделал бы тоже самое, потому что они были вдесятером. Нужно спросить Микеля, какой была его тактика. Они были хороши при длинных забросах на Кая Хаверца, который так силен, и они бросались на подборы. В концовке мы были терпеливы, имели моменты и забили гол. Вот и все", — цитирует Гвардиолу Daily Express.
23.09.2024 12:00
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Последние комментарии:
Играть в меньшинстве против такой команды и играть в атакующем стиле - это величайшая глупость. Так что Арсенал делал все правильно. В конце немножко не повезло.
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Игроки Арсенала достойны оскаров за выступления... так старались, артисты одним словом!
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