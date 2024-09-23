Силва сравнил соперничество с "Арсеналом" и с "Ливерпулем"

Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва объяснил, чем соперничество его команды с "Арсеналом" отличается от предыдущих противостояний с "Ливерпулем".

В двух предыдущих сезонах именно "Арсенал" был основным конкурентом "Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги, сменив в этой роли "Ливерпуль", который прежде состязался с командой Хосепа Гвардиолы.

Однако Силва указывает на разницу в трофейных комнатах "Арсенала" и "Ливерпуля". Также Бернарду не впечатлила та тактику, к которой обратились "канониры" во время ничьей 2:2 на "Этихад" накануне.

"Разница между матчами против "Арсенала" и "Ливерпуля"? Я не знаю. Может быть, в том, что "Ливерпуль" уже выигрывал Премьер-Лигу, "Арсенал" — нет. В том, что "Ливерпуль" выигрывал Лигу Чемпионов, "Арсенал" — нет".

"Ливерпуль" всегда противостоял нам с намерением выиграть матчи, так что с этой точки зрения матчи против "Арсенала" не такие, как у нас были против "Ливерпуля".

"Поэтому да, возможно, это другое соперничество", — сообщил Силва TNT Sports.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Силва

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2024 10:00

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  1. gameboy 23.09.2024 11:26 # gameboy
    Ой горит)))

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  2. forestersti 23.09.2024 11:05 # forestersti
    Соперничество? С Ливерпулем? Сити не соперники для Ливерпуля. Ливер самый титулованный клуб в Англии с богатой историей и честной системой со всеми взлетами и падениями. А ситюки чистые аферисты со своими завышенными спонсоркими контрактами и перекидками игроков между дочерними клубами ради обмана фэирплей. Все понимают что один титул ливерпуля стоит 3ех шитевских. Ну кроме глоров тупых

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  3. barmaglotik 23.09.2024 10:49 # barmaglotik
    Похоже не умеет считать до 11 Бернарду. Когда ведешь 2:1 и у тебя удалили игрока, а в соперниках МС, прям, надо играть в футбол на встречных курсах? Конечно, "автобус" пришлось использовать

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  4. gucman 23.09.2024 10:42 # gucman
    Может быть, в том, что "Ливерпуль" уже выигрывал Премьер-Лигу, "Арсенал" — нет. В том, что "Ливерпуль" выигрывал Лигу Чемпионов, "Арсенал" — нет".

    Хоть где-то в Европе геев ущемляют

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  5. vals1702 23.09.2024 10:11 # vals1702
    Ливерпуль самый титулованный клуб в Англии ввобще-то

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