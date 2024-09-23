Силва сравнил соперничество с "Арсеналом" и с "Ливерпулем"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва объяснил, чем соперничество его команды с "Арсеналом" отличается от предыдущих противостояний с "Ливерпулем".

В двух предыдущих сезонах именно "Арсенал" был основным конкурентом "Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги, сменив в этой роли "Ливерпуль", который прежде состязался с командой Хосепа Гвардиолы.



Однако Силва указывает на разницу в трофейных комнатах "Арсенала" и "Ливерпуля". Также Бернарду не впечатлила та тактику, к которой обратились "канониры" во время ничьей 2:2 на "Этихад" накануне.



"Разница между матчами против "Арсенала" и "Ливерпуля"? Я не знаю. Может быть, в том, что "Ливерпуль" уже выигрывал Премьер-Лигу, "Арсенал" — нет. В том, что "Ливерпуль" выигрывал Лигу Чемпионов, "Арсенал" — нет".



"Ливерпуль" всегда противостоял нам с намерением выиграть матчи, так что с этой точки зрения матчи против "Арсенала" не такие, как у нас были против "Ливерпуля".



"Поэтому да, возможно, это другое соперничество", — сообщил Силва TNT Sports.