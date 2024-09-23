Трент назвал ключевое условие для нового контракта с "Ливерпулем"

Вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что возможность выигрывать трофеи будет определяющим фактором, когда он будет принимать решение насчет своего будущего в клубе.

Как и в случаях с Виргилом Ван Дейком и Мохамедом Салахом, контракт Александер-Арнольда с "Ливерпулем" истекает следующим летом.



По словам 25-летнего англичанина, шансы "Ливерпуля" продлить с ним сотрудничество будут выше, если новый главный тренер Арне Слот докажет, что способен выигрывать трофеи.



"Самая важная вещь — это всегда трофеи. Я хочу выигрывать трофеи".



"Мы были близки к титулу в прошлом сезоне и завоевали кубок. Некоторое время мы претендовали на квадрупл".



"В этом сезоне мы выглядим очень хорошо, хотя пока еще рано, и нам нужна высокая стабильность. Это будет сложно, но мы стремимся выиграть как можно больше трофеев", — цитирует Трента Sky Sports.