Артета гордится игроками "Арсенала", несмотря на упущенную победу против "Сити"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что испытывает гордость от игры своей команды в выездном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Оставшись вдесятером в концовке первого тайма из-за удаления Леандро Троссарда, весь второй тайм "Арсенал" провел в глухой обороне.



"Арсенал" пытался удержать победный для себя счет, но не смог этого сделать, пропустив от Джона Стоунса на последних секундах матча.



Несмотря на ничью 2:2 и потерянные два очка, Артета гордится своими подопечными.



"Я так горжусь командой. Мы играли сложный по содержанию матч. Играли против лучшей команды в мире".



"После того, как мы повели в счете 2:1, была уже другая история, и я предпочитаю не давать никаких комментариев насчет удаления".



"Разумеется, это уже чудо, что мы сыграл 45 минут на "Этихад" вдесятером. То, что мы сделали, — невероятно".



"В эпизоде с удалением все было очевидно, но это не заслуживает моего комментария. Я не хочу ничего портить, находясь за пределами поля", — сообщил Артета BBC.