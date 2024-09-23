Бернарду Силва: "Только одна команда вышла играть в футбол"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва раскритиковал негативную манеру игры "Арсенала".

Гол Джона Стоунса на последних секундах позволил "Сити" вырвать ничью 2:2 в домашнем противостоянии с "Арсеналом" накануне.



По словам Силвы, его команда хотела победить, однако ничья тоже радует Бернарду, учитывая то, что "Арсенал" много фолил, тянул время и всячески мешал играть сопернику.



"Только одна команда вышла играть в футбол. Другая, к сожалению, вышла играть на пределах дозволенного рефери. Но в конце концов мы добыли ничью, и это лучшее, что мы могли получить, учитывая содержимое последних моментов матча".



"Мы не рады, потому что хотели три очка, но лично я рад, как мы вышли играть и как отнеслись к матчу. Я доволен, что мы всегда выходим на поле, чтобы постараться выиграть каждый матч".



"Все началось с самой первой секунды. В первом же действии мы осознали, что будет происходить. Мы потеряли с травмой игрока, которого они дважды уронили на землю за 10 минут".



"Мы пропустили гол после того, как рефери подозвал нашего капитана и не позволил ему вернуться на свое место. Во втором случае они привычным образом заблокировала нашего голкипера, что рефери позволял".



"Затем рефери позволял им тянуть время. Меня беспокоит, что в начале каждого сезона у нас проходит много встреч с FA, и они говорят нам контролировать такие ситуации и прекращать их, но в конце концов эти слова ничего не стоят. Они много говорят, но ничего не происходит", — цитирует Силву Daily Mirror.