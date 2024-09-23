Гвардиола пока не знает, серьезна ли травма Родри
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что пока не знает характер травмы своего полузащитника Родри.
Оказавшись на газоне уже на первой минуте воскресного матча Премьер-Лиги против "Арсенала", Родри смог продолжить игру — но ненадолго.
Вскоре Родри повредил свое колено в столкновении с Томасом Партеем при розыгрыше углового у чужих ворот, и Гвардиоле пришлось заменить ключевого игрока на Матео Ковачича. По мнению Хосепа, его команда достойно справилась со столь серьезной потерей.
"Я пока не знаю, я не спрашивал докторов. Родри силен. Он покинул поле из-за случившегося, потому что что-то почувствовал, иначе бы Родри остался".
"Он — лучший опорный полузащитник в мире, потенциальный обладатель "Золотого мяча", и я был бы счастлив, если он ему достанется".
"Но на первых минутах случилось то, что случилось. Это свойственно матчам с "Арсеналом", и нам нужно было справиться. Мы справились. Мы делали очень хорошие вещи", — цитирует Гвардиолу BBC.
23.09.2024 06:00
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