Уолкер пожаловался на роль Оливера в голе Калафьори

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер пожаловался на рефери Майкла Оливера, который, как он считает, поспособствовал голу Риккардо Калафьори из "Арсенала".

Забитый Калафьори мяч на 22-й минуте позволил "Арсеналу" ответить на быстрый гол Эрлинга Холанда. Риккардо нанес классный дальний удар после того, как ассистировавший ему Габриэль Мартинелли получил абсолютную свободу на фланге.



Игроки "Сити" и их тренер Хосеп Гвардиола обратили свой гнев на Оливера после пропущенного гола, потому что Майкл возобновил игру, не позволив Уолкеру вернуться на свое место после разговора.



"Я никогда не собираюсь выступать на национальном телевидении, национальном радио, линчуя людей, потому что этого и так достаточно в мире".



"Я лишь хочу сказать, что это не я подошел к рефери. Это я не и Букайо (Сака) подошли к рефери — он сам нас подозвал".



"И раз уж меня подозвали к рефери, тогда он должен подождать и позволить мне вернуться на позицию, которую я занимал до того, как мяч пролетел над моей головой".



"Если я подошел к рефери по своей инициативе и оказался вне позиции, то это моя вина. Но если я на позиции, и он подзывает двух капитанов, чтобы успокоить игру, а затем не дает мне вернуться..."



"После разговора с ним я направился назад, говоря: "Парни, сосредоточимся, никаких глупостей, нужно держаться". И затем мяч пролетает у меня над головой".



"У меня с Майклом очень хорошие отношения, и я думаю, это очень тяжелая работа, особенно на топ-уровне. Поэтому не мне критиковать его. Мне известно, что ему и так достаточно тяжело. 22 игрока раз за разом на него кричат".



"Если бы я подошел к нему по своей инициативе, то ладно. Но подозвать обоих капитанов и затем не дать мне вернуться на место..."



"А если бы я был голкипером, он бы не дал мне вернуться на свои ворота? Конечно, я — защитник, я представляю первую линию обороны, и он должен был позволить мне вернуться и занять свое место, затем дав свисток", — цитирует Уолкера The Independent.