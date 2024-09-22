Артета гневно отреагировал на удаление Троссарда

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что ожидает минимум 100 красных карточек в этом сезоне Премьер-Лиги после удаления Леандро Троссарда против "Манчестер Сити".

Воскресный матч на "Этихад" был завершен для Троссарда перед самым перерывом. Леандро локтем сыграл на втором этаже против Бернарду Силвы, а после свистка рефери Майкла Оливера пнул по мячу.



Премьер-Лига сразу же сделала официальное заявление, подтвердив, что свою вторую желтую карточку Троссард получил именно за задержку с возобновлением игры, но Артете это кажется абсурдом.



"Я предпочитаю не комментировать (удаление). Я видел, что случилось, и это очевидно, поэтому я оставлю это вам, парни. Я уже был в большой беде, пытаясь поправить то, что происходило на поле. Править то, что происходит за пределами поля, — не моя работа".



"Это настолько очевидно, что даже нет необходимости это комментировать. Это уже второй раз (с учетом удаления Райса против "Брайтона"). Теперь я ожидаю, что 100 матчей Премьер-Лиги в этом сезоне будут играться 10 против 11 или девять против 10. Давайте посмотрим", — цитирует Артету Evening Standard.



