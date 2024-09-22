Стоунс признал, что "Сити" было сложно против "грязного" футбола "Арсенала"

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс признал, что у его команды возникли сложности с "грязной" тактикой "Арсенала" в воскресном матче на "Этихад".

Выиграв первый тайм со счетом 1:2 и перед самым перерывом оставшись вдесятером ввиду удаления Леандро Троссарда, после перерыва "Арсенал" ушел в глухую оборону.



"Канониры" прибегали к мелкому фолу и всячески затягивали игру, однако Стоунс считает, что "горожане" достойно справились с этим испытанием, нанеся 28 ударов за второй тайм и все-таки вырвав ничью 2:2.



"Они делают это уже несколько лет. Мы знали, чего ожидать. Вы можете сказать, что это умно или грязно, как вам нравится. Они делают игру рваной и не дают никому почувствовать ритм. Они используют это как свое преимущество".



"Думаю, мы очень хорошо справились с этим. Это непросто, когда случаются такие вещи, и вы пытаетесь нащупать игру и отыграться. В игре случаются эти маленькие остановки, но я думаю, мы очень хорошо контролировали эмоции".



"Не так много команд используют эту сторону футбола, как они. Они усложняют игру, замедляют ее. Их голкипер подолгу лежит на газоне, и нам приходилось контролировать свои эмоции", — цитирует Стоунса Evening Standard.