Стоунс признал, что "Сити" было сложно против "грязного" футбола "Арсенала"

Джон Стоунс Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс признал, что у его команды возникли сложности с "грязной" тактикой "Арсенала" в воскресном матче на "Этихад".

Выиграв первый тайм со счетом 1:2 и перед самым перерывом оставшись вдесятером ввиду удаления Леандро Троссарда, после перерыва "Арсенал" ушел в глухую оборону.

"Канониры" прибегали к мелкому фолу и всячески затягивали игру, однако Стоунс считает, что "горожане" достойно справились с этим испытанием, нанеся 28 ударов за второй тайм и все-таки вырвав ничью 2:2.

"Они делают это уже несколько лет. Мы знали, чего ожидать. Вы можете сказать, что это умно или грязно, как вам нравится. Они делают игру рваной и не дают никому почувствовать ритм. Они используют это как свое преимущество".

"Думаю, мы очень хорошо справились с этим. Это непросто, когда случаются такие вещи, и вы пытаетесь нащупать игру и отыграться. В игре случаются эти маленькие остановки, но я думаю, мы очень хорошо контролировали эмоции".

"Не так много команд используют эту сторону футбола, как они. Они усложняют игру, замедляют ее. Их голкипер подолгу лежит на газоне, и нам приходилось контролировать свои эмоции", — цитирует Стоунса Evening Standard.


Метки Арсенала, Манчестер Сити, Стоунс

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1237

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Последние комментарии:




  1. arsenal-win 22.09.2024 23:08 # arsenal-win
    Да, Джон, на хуй иди!

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  2. qazwsx123 22.09.2024 22:58 # qazwsx123
    Ахаха петушня ты че, ебобошнулся?

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  3. ray-black 22.09.2024 22:49 # ray-black
    Все верно сказал. Смотреть было противно на ужимки ананиров.

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  4. gameboy 22.09.2024 22:46 # gameboy
    Джон, иди нахуй

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  5. andasanda 22.09.2024 22:15 # andasanda
    ой иди нахуй, Джон

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