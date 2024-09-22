Тен Хаг уверен, что "Юнайтед" прогрессирует
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил уверенность, что его команда улучшает свою игру, несмотря на потерю двух очков против "Кристал Пэлас".
Выезд на "Селхерст Парк" в субботу обернулся для "Юнайтед" безголевой ничьей, хотя большую часть матча гости доминировали над соперником.
По итогам уикенда "Юнайтед" обнаружил себя в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, однако Тен Хаг уверен, что с такой игрой его команда будет забивать голы и набирать очки.
"Игра была хороша, но счет нас не радует. Ясное дело, мы расстроены счетом".
"Но одну вещь я знаю точно насчет футбола: это длинный путь, и когда ты играешь так качественно, как мы сейчас, очки придут, голы придут".
"Теперь мы можем работать над командой, создавать структуры, а также мы можем быть более-менее стабильны в выборе состава. Конечно, это помогает, когда у вас есть шаблоны и рутинные вещи. Это делает вашу игру лучше".
"Ты можешь больше контролировать игру и даже доминировать в игре, как это делали мы в первом тайме", — цитирует Тен Хага The Independent.
22.09.2024 21:00
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