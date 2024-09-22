Александер-Арнольд высказался насчет нового контракта с "Ливерпулем"

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд дал понять, что хочет заключить новый контракт с родным клубом.

Действующий контракт Александер-Арнольд истекает в конце этого сезона, и уже несколько месяцев не утихают слухи, связывающие 25-летнего англичанина с переходом в "Реал".

Однако Александер-Арнольд не спешит уходить из "Ливерпуля", потому что еще не исполнил свою персональную цель — стать капитаном "красных".

"Слушайте, я в клубе уже 20 лет. Я четыре или пять раз продлевал контракт, и об этом ни разу не становилось известно публике раньше времени. На сей раз будет так же".

"Я всегда говорил, что хочу быть капитаном этого клуба. Такова моя цель. Случится это или нет, я контролировать не могу, если честно", — сообщил Трент The Athletic.


Метки Александер-Арнольд, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. hust 22.09.2024 20:58 # hust
    На капитана характером не тянет, в защите играет без отдачи, самоотверженности нет, другим ничего не говорит, не подбадривает, не подстегивает в нужный момент, немного инфантильный, не лидер одним словом.

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  2. electric 22.09.2024 20:43 # electric
    К Н Я З Ь ! ! !

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