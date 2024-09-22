Гвардиола подтвердил потерю Де Брюйне

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил потерю полузащитника Кевина Де Брюйне с травмой.

Будучи вынужденно замененным в перерыве матча Лиги Чемпионов против "Интера" в минувшую среду, Де Брюйне не попал в заявку "Сити" на поединок против "Арсенала" в воскресенье.



В общении с прессой перед началом воскресного матча на "Этихад" Гвардиола подтвердил, что 33-летний бельгиец прописался в лазарете, но, к счастью для "горожане, ненадолго.



"Кевин Де Брюйне сегодня отсутствует, но его травма не является серьезной", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.