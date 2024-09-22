Гвардиола: "Льюис может сыграть на любой позиции"

Рико Льюис Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил универсальность своего юниора Рико Льюиса.

К своим 19 годам Льюис уже успел стать двукратным чемпионом Премьер-Лиги, и важность Рико в команде Гвардиолы только растет.

В этом сезоне Льюис демонстрирует трансформацию из крайнего защитника в полузащитника, и умение Рико сыграть на любом участке поля восхищает Гвардиолу.

"Он может сыграть на любой позиции, он так умен".

"Спросите любого игрока: "Какая твоя позиция?" И они скажут: "Я играю опорного полузащитника, я играю вингера, я играю того-то". А Рико играет в футбол. Если поместить его на какую-то одну позицию, он четко знает, что нужно делать. Он так умен. Он играет в этом сезоне, потому что он играет очень хорошо".

"Я являюсь тренером уже 14-15 лет, и я тренировал невероятных игроков. Но найти кого-нибудь вроде него у себя в кармане... Он один из лучших, кого я когда-либо тренировал", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Льюис, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2024 18:00

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  1. halamadrid94 22.09.2024 18:33 # halamadrid94
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