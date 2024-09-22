Ираола чувствует, что "Ливерпуль" не изменился при Слоте

Андони Ираола Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола заявил, что приход Арне Слота не изменил стиль игры "Ливерпуля".

Накануне "Ливерпуль" разгромил "Борнмут" со счетом 3:0, причем все три своих гола забил в первом тайме.

После матча на "Энфилде" Ираолу попросили сравнить игру "Ливерпуля" при Слоте относительно предшественника Арне в лице Юргена Клоппа, и Андони признался, что не видит особых различий.

"Они не изменили идентичность своей команды. Они очень, очень опасны, они обладают большой скоростью, особенно впереди".

"С Дарвином Нуньесом, Луисом Диасом и Мохамедом Салахом они представляют угрозу и обладают скоростью".

"У них есть различные структуры, чтобы переходить из обороны в атаку. Таким "Ливерпуль" был и в прошлом. Они проиграли матч против "Форест", но их дела идут очень хорошо", — цитирует Ираолу Liverpool Echo.


Метки Борнмут, Ираола, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2024 17:00

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  1. sausage 22.09.2024 17:06 # sausage
    Не изменился в плане, что так же ебуч и очень опасен, особенно, если прёт) А насчёт маленьких тактических тем, то изменения заметны.

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