Ираола чувствует, что "Ливерпуль" не изменился при Слоте
Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола заявил, что приход Арне Слота не изменил стиль игры "Ливерпуля".
Накануне "Ливерпуль" разгромил "Борнмут" со счетом 3:0, причем все три своих гола забил в первом тайме.
После матча на "Энфилде" Ираолу попросили сравнить игру "Ливерпуля" при Слоте относительно предшественника Арне в лице Юргена Клоппа, и Андони признался, что не видит особых различий.
"Они не изменили идентичность своей команды. Они очень, очень опасны, они обладают большой скоростью, особенно впереди".
"С Дарвином Нуньесом, Луисом Диасом и Мохамедом Салахом они представляют угрозу и обладают скоростью".
"У них есть различные структуры, чтобы переходить из обороны в атаку. Таким "Ливерпуль" был и в прошлом. Они проиграли матч против "Форест", но их дела идут очень хорошо", — цитирует Ираолу Liverpool Echo.
22.09.2024 17:00
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Не изменился в плане, что так же ебуч и очень опасен, особенно, если прёт) А насчёт маленьких тактических тем, то изменения заметны.
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