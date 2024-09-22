Сака: "Нам нужно адаптироваться к игре без Эдегора"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака призвал свою команду адаптироваться к игре без своего капитана Мартина Эдегора.

Ближайшие недели, а, возможно, и месяцы "Арсеналу" придется обходиться без Эдегора, который вернулся из сборной Норвегии с травмой лодыжки.



Матчи против "Аталанты" и "Тоттенхэма" уже показали, что "Арсеналу" будет непросто без своего ведущего полузащитника, однако Сака хочет, чтобы его команда нашла решение.



"Вы знаете, как сильно я люблю Мартина. Он является игроком мирового уровня, и нам будет его не хватать. Нам нужно адаптироваться. У нас есть мощь и игроки, которые могут сыграть на его позиции. Нам нужно найти решение, пока он не вернется", — цитирует Сака Daily Mirror.