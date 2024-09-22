Слот хочет, чтобы Ван Дейк заключил новый контракт
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот хочет, чтобы клуб предложил новый контракт капитану Виргилу Ван Дейку.
Учитывая большие изменения, произошедшие в клубе минувшим летом, "Ливерпуль" не стал спешить с переговорами по продлению истекающих в следующем году контрактов Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и Мохамеда Салах.
Однако Daily Mirror утверждает, что Слот быстро сформировал свое мнение насчет Ван Дейка, которому следующим летом исполнится 34 года.
Слот является большим поклонником Ван Дейка, который в этом сезоне демонстрирует свой лучший футбол, и хочет, чтобы его соотечественник продлил отношения с "Ливерпулем", несмотря на возраст.
Мнение Слота может стать важным фактором в предстоящих переговорах Ван Дейка с "Ливерпулем" о будущем.
22.09.2024 15:00
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Новость про колбасу, а тут всего два горелых членса отписались)) по классике
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Просто доют уже корову до последнего, понимая, что денег то у этого бомжатника, под названием эль фе ка, нет, иначе придётся играть с Клованами. И придётся.
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Жалкая тень Тиаго Силва
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