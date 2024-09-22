Слот хочет, чтобы Ван Дейк заключил новый контракт

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот хочет, чтобы клуб предложил новый контракт капитану Виргилу Ван Дейку.

Учитывая большие изменения, произошедшие в клубе минувшим летом, "Ливерпуль" не стал спешить с переговорами по продлению истекающих в следующем году контрактов Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и Мохамеда Салах.



Однако Daily Mirror утверждает, что Слот быстро сформировал свое мнение насчет Ван Дейка, которому следующим летом исполнится 34 года.



Слот является большим поклонником Ван Дейка, который в этом сезоне демонстрирует свой лучший футбол, и хочет, чтобы его соотечественник продлил отношения с "Ливерпулем", несмотря на возраст.



Мнение Слота может стать важным фактором в предстоящих переговорах Ван Дейка с "Ливерпулем" о будущем.