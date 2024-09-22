Гвардиола: "Люди ожидают, что нас сотрут с лица Земли"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что критики "горожан" хотят "стереть клуб с лица Земли".

В данный момент независимая комиссия рассматривает дело по обвинениям "Сити" в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей, и Гвардиола чувствует, что конкуренты жаждут, чтобы клуб с "Этихад" был наказан.



Об этом Гвардиола вспомнил перед матчем против "Арсенала", рассуждая о тенденции людей чересчур критиковать игру команд в отдельно взятых матчах.



"Насчет сезона ты можешь сказать: "О, это был плохой сезон". Но некоторые люди говорят про отдельные игры: "О, это позор, это катастрофа, это неприемлемо". Нет, это просто один плохой день, когда 90 минут соперник был лучше".



"Мне жаль, я хочу защищать свой клуб, особенно в наши дни, когда каждый ожидает, что нас не исключат, но сотрут с лица Земли, мира. Я бы сказал, у нас просто бывают дни лучше, чем у соперников. Поэтому мы много побеждаем", — цитирует Гвардиолу The Independent.