Лоуренсон считает, что Стерлинг не станет основным игроком "Арсенала"
Экс-защитник "Ливерпуля" Марк Лоуренсон считает, что вингеру Рахиму Стерлингу не удастся стать основным игроком в "Арсенале".
В заключительный день летнего трансферного окна Стерлинг был арендован "Арсеналом" у "Челси", с тех пор успев отметиться двумя появлениями на замену суммарно на 27 минут.
Лоуренсен ожидает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета и дальше в сезоне будет использовать 29-летнего англичанина в такой ограниченной роли.
"Думаю, в "Арсенале" Рахим Стерлинг будет использоваться исключительно для глубины состава. Я не представляю, что он пробьется в стартовый состав".
"Полагаю, тренер уже сказал ему, что он будет всего лишь игроком, выходящим на 25 минут каждую неделю, только если он не проявит себя, когда получит шанс", — сообщил Лоуренсон Paddy Power.
22.09.2024 13:00
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