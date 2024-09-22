Лоуренсон считает, что Стерлинг не станет основным игроком "Арсенала"

Экс-защитник "Ливерпуля" Марк Лоуренсон считает, что вингеру Рахиму Стерлингу не удастся стать основным игроком в "Арсенале".

В заключительный день летнего трансферного окна Стерлинг был арендован "Арсеналом" у "Челси", с тех пор успев отметиться двумя появлениями на замену суммарно на 27 минут.



Лоуренсен ожидает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета и дальше в сезоне будет использовать 29-летнего англичанина в такой ограниченной роли.



"Думаю, в "Арсенале" Рахим Стерлинг будет использоваться исключительно для глубины состава. Я не представляю, что он пробьется в стартовый состав".



"Полагаю, тренер уже сказал ему, что он будет всего лишь игроком, выходящим на 25 минут каждую неделю, только если он не проявит себя, когда получит шанс", — сообщил Лоуренсон Paddy Power.