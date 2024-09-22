Гвардиола: "Мы невероятно прагматичны"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда является лучшей в мире по прагматичности.

"Сити" при Гвардиола всегда славился своим игровым стилем, заточенным на владении мячом и переходах из обороны в атаку через пас.



Прагматизм — не то качество, которое обычно не ассоциируется с "горожанами", однако Гвардиоле кажется, что большинство людей заблуждаются.



"У нас очень прагматичная команда — взгляните на результаты".



"Люди думают, что мы не прагматичны, если у нас есть розыгрыш мяча, много передач, переходы из обороны в атаку и, возможно, длинные забросы".



"Люди верят, что быть прагматичными — это касается только результатов, а не красивого футбола. Я так не считаю".



"Насколько мы прагматичны? У нас лучшая команда в мире по прагматичности. Взгляните на показатели. Мы много выиграли".



"Я верю в то, чтобы быть прагматичными, и мы верим в то, как мы играем. Я бы сказал, что мы невероятно прагматичны. Мне жаль, но такова правда", — цитирует Гвардиолу The Independent.