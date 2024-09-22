Онана: "Возвращаюсь домой грустным"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана заявил, что расстроен результатом матча против "Кристал Пэлас".

"Юнайтед" был значительно ближе к победе в субботнем матче Премьер-Лиге на "Селхерст Парк", однако свои моменты имел и "Пэлас".



Например, в середине второго тайма Онана отразил дальний удар Эдди Нкетиа и сразу же справился с добиванием в упор Исмаилы Сарра. Но разочарование от счета 0:0 перекрыло радость Андре от собственного достижения.



"Всегда приятно оформить "клин-шит", но самое важное — одержать победу, особенно когда играешь за "Манчестер Юнайтед". Мы не победили сегодня, но мы вышли сюда с настроем на победу. Мы вернемся домой расстроенными".



"Когда побеждаешь, это всегда приятное чувство, особенно когда обладаешь такими классными игроками, как мы".



"Думаю, нам было очень важно выиграть этот матч сегодня, и я возвращаюсь домой грустным, потому что "Манчестер Юнайтед" должен играть в хороший футбол везде. Мы должны побеждать, мы должны доминировать".



"Мы должны создавать моменты, и мы должны забивать. Сегодня наши парни постарались изо всех сил, но не отправили мяч в сетку".



"Думаю, мы были лучше, чем они. Думаю, мы были значительно лучше, чем они. Мы имели больше моментов, чем они. Мы имели лучшие моменты в матче. Конечно, у них очень хорошая команда, но мы были значительно лучше, чем они", — сообщил Онана Sky Sports.



