"Сити" гарантирует своим игрокам, что клуб останется в Премьер-Лиге

Боссы "Манчестер Сити" предоставили гарантии своим игрокам, что их клуб не будет исключен из Премьер-Лиги.

В данный момент независимая комиссия рассматривает иск Премьер-Лиги, которая обвиняет "Сити" в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей.



Ожидается, что слушания продлятся до конца ноября, однако вердикт комиссии будет оглашен уже после Нового года.



На "Этихад" осведомлены, что эта ситуация привлекла внимание ряда клубов Премьер-Лиги и Европы, которые мечтают переманить звезд "Сити" в случае, если "горожане" будут понижены в классе.



Daily Mirror стало известно, что беспокойство испытывают и сами игроки, чьи агенты связываются с "Сити" для прояснения ситуации.



Однако "Сити" гарантирует своим игрокам, что клуб избежит исключения из Премьер-Лиги. Руководство "горожане" уверяет, что обладает "неопровержимыми доказательствами" своей невиновности.