"Сити" гарантирует своим игрокам, что клуб останется в Премьер-Лиге
Боссы "Манчестер Сити" предоставили гарантии своим игрокам, что их клуб не будет исключен из Премьер-Лиги.
В данный момент независимая комиссия рассматривает иск Премьер-Лиги, которая обвиняет "Сити" в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей.
Ожидается, что слушания продлятся до конца ноября, однако вердикт комиссии будет оглашен уже после Нового года.
На "Этихад" осведомлены, что эта ситуация привлекла внимание ряда клубов Премьер-Лиги и Европы, которые мечтают переманить звезд "Сити" в случае, если "горожане" будут понижены в классе.
Daily Mirror стало известно, что беспокойство испытывают и сами игроки, чьи агенты связываются с "Сити" для прояснения ситуации.
Однако "Сити" гарантирует своим игрокам, что клуб избежит исключения из Премьер-Лиги. Руководство "горожане" уверяет, что обладает "неопровержимыми доказательствами" своей невиновности.
22.09.2024 09:00
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«Неопровержимые» чемоданы бабла ;))
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ведь главное, создать видимость верховенства закона
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