"Сити" гарантирует своим игрокам, что клуб останется в Премьер-Лиге

Эрлинг Холанд и Фил Фоден Боссы "Манчестер Сити" предоставили гарантии своим игрокам, что их клуб не будет исключен из Премьер-Лиги.

В данный момент независимая комиссия рассматривает иск Премьер-Лиги, которая обвиняет "Сити" в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей.

Ожидается, что слушания продлятся до конца ноября, однако вердикт комиссии будет оглашен уже после Нового года.

На "Этихад" осведомлены, что эта ситуация привлекла внимание ряда клубов Премьер-Лиги и Европы, которые мечтают переманить звезд "Сити" в случае, если "горожане" будут понижены в классе.

Daily Mirror стало известно, что беспокойство испытывают и сами игроки, чьи агенты связываются с "Сити" для прояснения ситуации.

Однако "Сити" гарантирует своим игрокам, что клуб избежит исключения из Премьер-Лиги. Руководство "горожане" уверяет, что обладает "неопровержимыми доказательствами" своей невиновности.


Метки Манчестер Сити, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2024 09:00

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  1. beatboy 22.09.2024 10:45 # beatboy
    «Неопровержимые» чемоданы бабла ;))

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  2. chelsea-69 22.09.2024 09:29 # chelsea-69
    ведь главное, создать видимость верховенства закона

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