Гласнер удивлен, что Мартинес избежал удаления

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер выразил свое удивление тем, что защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес избежал удаления за опасную игру.

Во втором тайме безголевого матча на "Селхерст Парк" накануне Мартинес прыгнул двумя ногами вперед под полузащитника "Пэлас" Даити Камада.



Игроки "Пэлас", включая прибежавшего от своих ворот и получившего желтую карточку Дина Хендерсона, требовали от рефери удалить Лисандро, но тому удалось отделаться "горчичником".



Премьер-Лига официально объяснила, что система VAR поддержала решение рефери, потому что Мартинес не дотронулся до соперника, но Гласнер считает столь опасную игру заслуживающей прямой красной карточки.



"Ему повезло, что он коснулся мяча, а не голени нашего игрока, потому что он мог сломать его ногу", — сообщил Гласнер Sky Sports.



