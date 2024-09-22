Премьер-Лига собирается закрывать трансферное окно до старта сезона

Объединив свои усилия с другими ведущими лигами Европы, Премьер-Лига добивается, чтобы следующим летом трансферное окно закрылось до старта сезона.

По информации Daily Mirror, над соответствующей договоренностью работает Ассоциация европейских клубов (ECA), которая представляет интересы клубов из Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.



План состоит в том, чтобы установить единый для Европы день летнего трансферного дедлайна. Следующим летом это должно быть 15 августа — за сутки до старта сезона Премьер-Лиги 2025/26.



Соответствующее нововведение могло вступить в силу еще минувшим летом, однако под давлением "Барселоны" Ла Лига отозвала свое согласие — каталонскому клубу требовалось больше времени, чтобы привести свои финансы в порядок и собрать деньги на новые приобретения вроде Дани Ольмо.



Минувшим летом трансферное окно закрылось только 30 августа — спустя две недели, как "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэм" дали старт новому сезону Премьер-Лиги.



Добавим, в ECA представлены такие английские клубы, как "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", а исполнительный директор "горожан" Ферран Сориано даже заседает в совете директоров организации.