5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 22 сентября, двумя поединками завершится 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 16:00



"Брайтон" может впервые остаться непобежденным в пяти первых матчах сезона в высшем дивизионе. "Ноттингем Форест" впервые с 1995/96 не проиграл ни одного из четырех первых поединков в кампании Премьер-Лиги. "Чайки" ни разу не пропустили в четырех последних домашних встречах с "лесниками" в чемпионате (3 победы, 1 ничья).



Нападающему "Брайтона" Жоао Педро предстоит фитнес-тест из-за небольшого повреждения. Браян Груда, Солли Марч, Джеймс Милнер и Мэтт О'Райли остаются в лазарете.



Полузащитник "Форест" Ибраим Сангаре пропустит до двух месяцев с травмой задней поверхности бедра. Не скоро вернется и Данило. Вилли Боли под вопросом.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — АРСЕНАЛ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" может стать первой в истории командой, выигравшей пять своих первых матчей в высшем дивизионе пять сезонов подряд. "Горожане" одержали 13 побед кряду в Премьер-Лиге — с безголевой ничьей против "Арсенала" 31 марта.



"Арсенал" выиграл все шесть последних выездных матчей в Премьер-Лиге — с 0:0 на "Этихад" 31 марта. "Канониры" пропускали лишь в одном из 10 последних выездных поединков чемпионата.



"Сити" не проиграл ни одной из девяти последних домашних встреч с "Арсеналом" в Премьер-Лиге — с поражения 0:2 в январе 2015 (7 побед, 2 ничьи). "Канониры" оформили по "клин-шиту" в обоих матчах против "горожан" в прошлом сезоне, хотя до этого пропускали в 16 очных поединках подряд в рамках чемпионата.



Полузащитник Кевин Де Брюйне может сыграть за "Сити", несмотря на вынужденную замену против "Интера" в среду. Натан Аке и Оскар Бобб продолжают лечиться.



После дисквалификации возвращается полузащитник "Арсенала" Деклан Райс. По-прежнему травмированы Киран Тирни, Такехиро Томиясу, Александр Зинченко, Мартин Эдегор и Микель Мерино.