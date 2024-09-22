Тен Хаг опроверг слухи о конфликте с Рэшфордом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг опроверг слухи о конфликте с нападающим Маркусом Рэшфордом после безголевого матча против "Кристал Пэлас".

Забив три гола в двух предыдущих матчах, в субботу Рэшфорд обнаружил себя только на скамейке запасных. Маркус лишь вышел на заключительные полчаса и себя никак не проявил.



Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп предположил в эфире, что у Тен Хага и Рэшфорда возник какой-то конфликт, и это вызвало гневную реакцию у Эрика.



"Вот и появились спекуляции. Ох уж эти эксперты. Для человека не нормально распускать спекуляции, не зная ситуации".



"Сказанное здесь совершенно не при чем. Я очень доволен Маркусом и тем, как он выполняет свои оборонительные и атакующие обязанности. В данный момент он забивает".



"Это просто была ротация", — цитирует Тен Хага Sky Sports.