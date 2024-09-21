Тен Хаг: "Мы сожрали "Пэлас" живьем в первом тайме"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его не устраивает счет 0:0 в матче против "Кристал Пэлас", учитывая полное доминирование над соперником.

Полностью доминируя над соперником в первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Селхерст Парк", "Юнайтед" так и не смог забить, а после перерыва прежнее преимущество "красных дьяволов" улетучилось.



Тен Хаг считает, что его команда должна была решать судьбу матча в первом тайме, и Эрик винит во всем реализацию моментов.



"Меня не устраивает, когда мы не одерживаем победу. Мы должны были побеждать. Думаю, в первом тайме мы сожрали их живьем. Во втором тайма игра стала сбалансированной, но в первом тайме мы должны были забивать один или два гола".



"Мы сыграли очень хорошо. Полный контроль над игрой. Думаю, мы сыграли очень хорошо — с мячом и без мяча. Единственное, судьба матча всегда решается в штрафной. Мы должны были эффективнее действовать там".



"У соперника всегда будет хотя бы один момент, и они получили свой момент на 44-й минуте. То был большой момент. К тому времени мы должны были вести 2:0, 3:0", — цитирует Тен Хага BBC.