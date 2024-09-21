Слот надеется, что Нуньес продолжит забивать

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот надеется, что его нападающий Дарвин Нуньес продолжит забивать после своего гола против "Борнмута".

В субботу Нуньес впервые в сезоне появился в стартовом составе "Ливерпуля", отметив это событие голом, который зафиксировал победу "красных" со счетом 0:3.



Слот намекает, что, только забивая регулярно, Нуньес сможет выигрывать конкуренцию у Диогу Жоты.



"Мы надеемся добавить голы его игре, потому что именно это тебе нужно от нападающего, но он проделал очень большой объем работы".



"У нас много хороших игроков и высокая конкуренция, и до тех пор, пока они проявляют себя, это очень хорошая вещь для меня".



"Это нормально, что мы выиграли домашний матч против "Борнмута", но у нас тяжелое расписание, и нам противостоят очень сильные команды. "Борнмут" заставил нас упорно сражаться, и для на было хорошо снова одержать победу. Давайте продолжать в том же духе".



"Думаю, это была хорошая игра, особенно с мячом. Довольно много ударов в створ, много моментов, но забить не так просто, как это выглядит", — цитирует Слота Evening Standard.