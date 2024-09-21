"Пэлас" оказался не по зубам "Юнайтед"

Несмотря на подавляющее игровое преимущество, "Манчестер Юнайтед" так и не смог дожать "Кристал Пэлас" в выездном матче — 0:0.

В стартовый состав "орлов" вернулись Крис Ричардс и Шейк Дукуре, заменив Натаниэля Клайна и Даити Камаду.



Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг ограничился единственным изменением в старте, выпустив Алехандро Гарначо вместо Маркуса Рэшфорда.



"Юнайтед" начал матч первым номером и едва не открыл счет на 10-й минуте. Джошуа Зиркзее запустил в прорыв Гарначо, однако удар того в угол ворот был отражен голкипером "Пэлас" Дином Хендерсоном.



На 13-й минуте Маттейс Де Лигт пробивал головой с отскоком от газона после подачи углового, но Хендерсон совершил еще один превосходный сейв.



Гости доминировали по владению мячом и территорией, однако хозяева старались не пускать соперника в свою штрафную.



На 27-й минуте "дьяволы" вновь были близки ко взятию ворот, но перекладина приняла на себя и удар Гарначо и добивание Бруну Фернандеша.



Несмотря на подавляющее игровое преимущество в первом тайме, "Юнайтед" не только не забил, но и едва не пропустил. Эберечи Эзе пробивал в касание из пределов штрафной после прострела Тайрика Митчелла, однако удар пришелся прямо в Андре Онана.



В начале второго тайма гости упустили очередной шанс. Сыграв в стенку с Зиркзее, Фернандеш пробил внешней стороной стопы с граница штрафной, но слегка не попал.



На 65-й минуте "Пэлас" создал свой второй большой момент в матче, но Онана отразил и дальний удар Эдди Нкетиа и добивание в упор Исмаилы Сарра.



Прошло еще несколько минут, и мяч слегка разминулся с углом ворот "Юнайтед" после обводящего удара Эзе.



Где-то с середины второго тайма игра у "дьяволов" разладилась, от их былого преимущества не было и следа. "Орлы" осмелели, но для победы сделали тоже недостаточно.



Три четверти матча "Юнайтед" доминировал над соперником и должен был забивать несколько раз, однако не случилось, и во втором тайме "дьяволы" за это едва не поплатились.



"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче