"Пэлас" оказался не по зубам "Юнайтед"

Алехандро Гарначо Несмотря на подавляющее игровое преимущество, "Манчестер Юнайтед" так и не смог дожать "Кристал Пэлас" в выездном матче — 0:0.

В стартовый состав "орлов" вернулись Крис Ричардс и Шейк Дукуре, заменив Натаниэля Клайна и Даити Камаду.

Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг ограничился единственным изменением в старте, выпустив Алехандро Гарначо вместо Маркуса Рэшфорда.

"Юнайтед" начал матч первым номером и едва не открыл счет на 10-й минуте. Джошуа Зиркзее запустил в прорыв Гарначо, однако удар того в угол ворот был отражен голкипером "Пэлас" Дином Хендерсоном.

На 13-й минуте Маттейс Де Лигт пробивал головой с отскоком от газона после подачи углового, но Хендерсон совершил еще один превосходный сейв.

Гости доминировали по владению мячом и территорией, однако хозяева старались не пускать соперника в свою штрафную.

На 27-й минуте "дьяволы" вновь были близки ко взятию ворот, но перекладина приняла на себя и удар Гарначо и добивание Бруну Фернандеша.

Несмотря на подавляющее игровое преимущество в первом тайме, "Юнайтед" не только не забил, но и едва не пропустил. Эберечи Эзе пробивал в касание из пределов штрафной после прострела Тайрика Митчелла, однако удар пришелся прямо в Андре Онана.

В начале второго тайма гости упустили очередной шанс. Сыграв в стенку с Зиркзее, Фернандеш пробил внешней стороной стопы с граница штрафной, но слегка не попал.

На 65-й минуте "Пэлас" создал свой второй большой момент в матче, но Онана отразил и дальний удар Эдди Нкетиа и добивание в упор Исмаилы Сарра.

Прошло еще несколько минут, и мяч слегка разминулся с углом ворот "Юнайтед" после обводящего удара Эзе.

Где-то с середины второго тайма игра у "дьяволов" разладилась, от их былого преимущества не было и следа. "Орлы" осмелели, но для победы сделали тоже недостаточно.

Три четверти матча "Юнайтед" доминировал над соперником и должен был забивать несколько раз, однако не случилось, и во втором тайме "дьяволы" за это едва не поплатились.

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2024 21:30

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 21.09.2024 21:39 # brown-ale
    Скатились в нижнюю половину таблицы, там им и место.

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  2. abramovich-lfc 21.09.2024 21:38 # abramovich-lfc
    Хохол - это животное

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  3. superperez101 21.09.2024 21:34 # superperez101
    Манчестер жёлтый

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  4. sausage 21.09.2024 21:34 # sausage
    "Пэлас" оказался не по зубам "Юнайтед"
    А чё, есть зубы?

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