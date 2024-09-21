Мареска похвалил "великолепного" Джексона

Наставник "Челси" Энцо Мареска похвалил своего нападающего Николаса Джексона после победы 0:3 над "Вест Хэмом".

Джексон стал главным героем субботнего матча Премьер-Лиги на Лондонском стадионе, оформив дубль и отдав результативную передачу.



Игру нападающих часто судят по количеству результативных действий, но Мареска считает, что 23-летний сенегалец дает "Челси" больше.



"Он был очень хорош. И не только потому, что он дважды забил. Также он великолепно трудился без мяча. Порой ему и Коулу (Палмеру) приходилось защищаться вдвоем против троих".



"Поэтому я рад за Николаса в плане показателей голов и результативных передач. Но особенно я рад тем, что он великолепным образом трудился", — сообщил Мареска Chelsea TV.