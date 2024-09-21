Мареска: "Владельцы были счастливы"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его команде удалось порадовать совладельцев клуба Тодда Бели и Бехдада Эгбали.

Несмотря на слухи насчет конфликта между акционерами "Челси", Бели и Эгбали были замечены вместе на Лондонском стадионе в субботу.



Бели и Эгбали засвидетельствовали победу над "Вест Хэмом" со счетом 0:3, после чего посетили раздевалку команды Марески.



"Это не только сегодня — всегда хорошо, когда мы выигрываем матчи для владельцев, особенно когда они оба здесь. Мы можем подарить им хорошие моменты. Они посетили раздевалку и были счастливы".



"Думаю, мы на правильном пути. Мы движемся в правильном направлении, но это путь будет долгим. Мы одержали победу сегодня, мы в хорошей форме, и кажется, что все в порядке. Но не все в порядке. Мы можем атаковать лучше, обороняться лучше".



"Для меня главная цель в данный момент заключается в том, чтобы наблюдать прогресс команды. Думаю, мы улучшаем многие вещи, даже если сегодня мы могли гораздо лучше контролировать игру".



"Иногда нам нужно делать больше передач и удерживать мяч. Мы же суетимся и хотим сразу атаковать. Но, думаю, в целом мы заслужили победу", — цитирует Мареску The Independent.