"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Брентфордом"

"Тоттенхэм" отреагировал на критику в свой адрес, одержав волевую победу над "Брентфордом" со счетом 3:1.

Стартовый состав "шпор" на этот матч не изменился по сравнению с поражением 0:1 в дерби против "Арсенала".



"Пчелы" недосчитались Кристиана Нергора и Йоанна Висса, вместо которых появились Егор Ярмолюк и Фабиу Карвалью.



Как и против "Манчестер Сити" неделю назад, "Брентфорд" открыл счет уже на первой минуте. После подачи с левого фланга в район 11-метровой отметки Британ Мбемо эффектно пробил в касание по летящему мячу — 0:1.



Правда, хозяевам не составило труда отыграться. На восьмой минуте Джеймс Мэддисон совершил перехват, вошел в штрафную и нанес удар, а Доминик Солабнке сыграл на добивании после сейва голкипера — 1:1.



"Тоттенхэм" продолжил оказывать давление и на 28-й минуте вышел вперед. Бреннан Джонсон ворвался в штрафную по правому краю и пробил в дальний нижний угол ворот — 2:1.



В остатке первого тайма голкипер "шпор" Гульельмо Викарио едва не подарил гол сопернику, но сам же исправился, отразив удар Мбемо.



Во втором тайме "Тоттенхэм" владел определенным преимуществом, но "Брентфорду" удавалось огрызаться. Мбемо на 62-й минуте и Кевин Шаде на 68-й были близки к тому, чтобы сравнять счет, но оба раза Викарио сыграл выше всяких похвал.



Интрига в матче держалась до 85-й минуты, когда Мэддисон, завершая быструю контратаку своей команды, подсек мяч перед голкипером — 3:1.



"Тоттенхэм" одержал важную победу с психологической точки зрения и подтянулся к группе лидеров после неудачного начала сезона, заодно опередив "Брентфорд" в таблице.



"Тоттенхэм" — "Брентфорд". Отчет о матче