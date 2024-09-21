"Ливерпуль" разгромил "Борнмут"

"Ливерпуль" одержал комфортную победу над "Борнмутом" со счетом 3:0, сделав игру еще в первом тайме.

Относительно выезда к "Милану" посреди недели в стартовом составе "красных" произошло четыре перестановки. Этими новыми лицами оказались Кувин Келлехер, Энди Робертсон, Луис Диас и Дарвин Нуньес.



В старт "вишенок" влились Кепа Аррисабалага, Дин Хейсен и Хулиан Араухо.



Уже на четвертой минуте мяч побывал в воротах "Ливерпуля". Антуан Семеньо у дальней штанги подправил снаряд после удара Джастиана Клюйверта с правого края штрафной, однако система VAR спасла хозяев — офсайд.



В ответ на это "красные" обрушили шквал атак на ворота Кепы, и какое-то время голкипер гостей держался, отражая удар за ударом.



Но на 26-й минуте Кепа подвел свою команду, неудачно сыграв за пределами своей штрафной. Луис Диас первым добрался до мяча, проскочил мимо голкипера и поразил ворота — 1:0.



Почти сразу Диас оформил дубль. Трент Александер-Арнольд с подступов к штрафной сделал передачу внутрь площадки на Луиса, а тот свободно принял мяч и пробил низом — 2:0.



А на 37-й минуте счет стал крупным. Нуньес вошел в штрафную с правого фланга и , не встретив сопротивления со стороны Ильи Забарного, нанес удар в дальний угол ворот — 3:0.



После перерыва "Ливерпуль" явно сбавил обороты, но по-прежнему контролировал игру. "Борнмут", скорее, мог пропустить еще, чем размочить счет.



В концовке игра чуть оживилась, команды обменялись попаданиями в каркас ворот, но счет остался прежним.



Отделавший испугом в начале матча из-за незасчитанного гола Семеньо, "Ливерпуль" просто задавил своего соперника. Второй тайм матча стал уже формальностью.



"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче