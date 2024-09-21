"Ливерпуль" разгромил "Борнмут"
"Ливерпуль" одержал комфортную победу над "Борнмутом" со счетом 3:0, сделав игру еще в первом тайме.
Относительно выезда к "Милану" посреди недели в стартовом составе "красных" произошло четыре перестановки. Этими новыми лицами оказались Кувин Келлехер, Энди Робертсон, Луис Диас и Дарвин Нуньес.
В старт "вишенок" влились Кепа Аррисабалага, Дин Хейсен и Хулиан Араухо.
Уже на четвертой минуте мяч побывал в воротах "Ливерпуля". Антуан Семеньо у дальней штанги подправил снаряд после удара Джастиана Клюйверта с правого края штрафной, однако система VAR спасла хозяев — офсайд.
В ответ на это "красные" обрушили шквал атак на ворота Кепы, и какое-то время голкипер гостей держался, отражая удар за ударом.
Но на 26-й минуте Кепа подвел свою команду, неудачно сыграв за пределами своей штрафной. Луис Диас первым добрался до мяча, проскочил мимо голкипера и поразил ворота — 1:0.
Почти сразу Диас оформил дубль. Трент Александер-Арнольд с подступов к штрафной сделал передачу внутрь площадки на Луиса, а тот свободно принял мяч и пробил низом — 2:0.
А на 37-й минуте счет стал крупным. Нуньес вошел в штрафную с правого фланга и , не встретив сопротивления со стороны Ильи Забарного, нанес удар в дальний угол ворот — 3:0.
После перерыва "Ливерпуль" явно сбавил обороты, но по-прежнему контролировал игру. "Борнмут", скорее, мог пропустить еще, чем размочить счет.
В концовке игра чуть оживилась, команды обменялись попаданиями в каркас ворот, но счет остался прежним.
Отделавший испугом в начале матча из-за незасчитанного гола Семеньо, "Ливерпуль" просто задавил своего соперника. Второй тайм матча стал уже формальностью.
"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче
21.09.2024 18:55
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Последние комментарии:
Россия
Путин
Ливерпуль
(ответить)
Прошу обратить внимание на то, как Вортон будет насиловать центр МЮ, господа.
(ответить)
Кепа это что-то с чем-то. Как можно было отдать за него 75 лямов я вообще хз. Хуже только трансфер Нуньеса в колбасу. От макаки избавились, Кепа следующий на выход
(ответить)
Заслуженное первое место! Завтра Арс и Сити рвут друг другу жопы за одно очко и норм)
(ответить)
Полностью реабилитировались за провал с Форестом. И тот матч, видимо, был случайностью. Снова порадовали Грава, Диас, Дарвин особенно удивил. Ну и Кьеза, неплохо для дебюта. Надеюсь в таком режиме пройдем весь чемпионат, тогда сможем претендовать на кубок. А Салах видимо, уже представляет себя в Саудии, впервые вижу от него такую слабую игру.
YNWA
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Как обычно, на классе по красоте. Келлехера поздравляем с заслуженным сухариком, пара сейвов на топ уровне было.
(ответить)
21.09.2024 16:37 #
tihinya-moiyobir
Обыграли 2 худшие команды апл прямо сейчас (волки и молотки) и уже грезят о чемпике. Типичные фанаты хуеглотпуля ору)) Скоро пойдут нори соперники и ливерпидоров смоет с фапли как кучу говна уехехехехехе
Источник: http://fapl.ru/posts/110138/?c=1
(ответить)
Салах взял выходной или уже саквояж к арабам пакует.
(ответить)
Диас разыгрался! Это радует.
Бормут, не то чтобы соперник, но все же!
(ответить)
КНЯЗИ!!!
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Короли на троне! Пинсы жопонюхи!
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http://fapl.ru/posts/110126/?c=1#c7969378
Поставил бабки на общий и проебал.
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