"Ливерпуль" разгромил "Борнмут"

Луис Диас и Дарвин Нуньес "Ливерпуль" одержал комфортную победу над "Борнмутом" со счетом 3:0, сделав игру еще в первом тайме.

Относительно выезда к "Милану" посреди недели в стартовом составе "красных" произошло четыре перестановки. Этими новыми лицами оказались Кувин Келлехер, Энди Робертсон, Луис Диас и Дарвин Нуньес.

В старт "вишенок" влились Кепа Аррисабалага, Дин Хейсен и Хулиан Араухо.

Уже на четвертой минуте мяч побывал в воротах "Ливерпуля". Антуан Семеньо у дальней штанги подправил снаряд после удара Джастиана Клюйверта с правого края штрафной, однако система VAR спасла хозяев — офсайд.

В ответ на это "красные" обрушили шквал атак на ворота Кепы, и какое-то время голкипер гостей держался, отражая удар за ударом.

Но на 26-й минуте Кепа подвел свою команду, неудачно сыграв за пределами своей штрафной. Луис Диас первым добрался до мяча, проскочил мимо голкипера и поразил ворота — 1:0.

Почти сразу Диас оформил дубль. Трент Александер-Арнольд с подступов к штрафной сделал передачу внутрь площадки на Луиса, а тот свободно принял мяч и пробил низом — 2:0.

А на 37-й минуте счет стал крупным. Нуньес вошел в штрафную с правого фланга и , не встретив сопротивления со стороны Ильи Забарного, нанес удар в дальний угол ворот — 3:0.

После перерыва "Ливерпуль" явно сбавил обороты, но по-прежнему контролировал игру. "Борнмут", скорее, мог пропустить еще, чем размочить счет.

В концовке игра чуть оживилась, команды обменялись попаданиями в каркас ворот, но счет остался прежним.

Отделавший испугом в начале матча из-за незасчитанного гола Семеньо, "Ливерпуль" просто задавил своего соперника. Второй тайм матча стал уже формальностью.

"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2024 18:55

Количество просмотров Просмотров: 879

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Последние комментарии:




  1. fiezzo 21.09.2024 19:40 # fiezzo
    Россия
    Путин
    Ливерпуль

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  2. kellborn 21.09.2024 19:34 # kellborn
    Прошу обратить внимание на то, как Вортон будет насиловать центр МЮ, господа.

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  3. division 21.09.2024 19:22 # division
    Кепа это что-то с чем-то. Как можно было отдать за него 75 лямов я вообще хз. Хуже только трансфер Нуньеса в колбасу. От макаки избавились, Кепа следующий на выход

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  4. sausage 21.09.2024 19:17 # sausage
    Заслуженное первое место! Завтра Арс и Сити рвут друг другу жопы за одно очко и норм)

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  5. szobo88 21.09.2024 19:16 # szobo88
    Полностью реабилитировались за провал с Форестом. И тот матч, видимо, был случайностью. Снова порадовали Грава, Диас, Дарвин особенно удивил. Ну и Кьеза, неплохо для дебюта. Надеюсь в таком режиме пройдем весь чемпионат, тогда сможем претендовать на кубок. А Салах видимо, уже представляет себя в Саудии, впервые вижу от него такую слабую игру.
    YNWA

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  6. sausage 21.09.2024 19:15 # sausage
    Как обычно, на классе по красоте. Келлехера поздравляем с заслуженным сухариком, пара сейвов на топ уровне было.

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  7. hachidlo 21.09.2024 19:13 # hachidlo
    21.09.2024 16:37 #
    tihinya-moiyobir

    Обыграли 2 худшие команды апл прямо сейчас (волки и молотки) и уже грезят о чемпике. Типичные фанаты хуеглотпуля ору)) Скоро пойдут нори соперники и ливерпидоров смоет с фапли как кучу говна уехехехехехе

    Источник: http://fapl.ru/posts/110138/?c=1

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  8. brown-ale 21.09.2024 19:10 # brown-ale
    Салах взял выходной или уже саквояж к арабам пакует.

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  9. lfc-krr 21.09.2024 19:06 # lfc-krr
    Диас разыгрался! Это радует.
    Бормут, не то чтобы соперник, но все же!

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  10. electric 21.09.2024 19:01 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  11. dexter 21.09.2024 18:59 # dexter
    Короли на троне! Пинсы жопонюхи!

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  12. suddenly 21.09.2024 18:58 # suddenly
    http://fapl.ru/posts/110126/?c=1#c7969378

    Поставил бабки на общий и проебал.

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