Джо Коул: "Увидели, на что способен этот новый "Челси"

Бывший вингер "Челси" Джо Коул высоко оценил игру команды Энцо Марески в дерби против "Вест Хэма".

В субботу "Челси" разгромил "Вест Хэм" со счетом 0:3 благодаря дублю Николаса Джексона и голу Коула Палмера, но больше всего Коула впечатлило качество игры "синих".



"Они доминировали, они были сильны, они играли с позитивным настроем. Они выглядели резкими, они выглядели организованными. "Вест Хэм" ничего не мог с ними поделать. Это было действительно сильное выступление. Возможно, это первый раз, когда мы увидели проблески того, на что реально способен этот новый "Челси".



"Это то, что и хотят видеть фанаты "Челси": три победы на выезде подряд. Они выглядят как клуб, который движется в правильном направлении. Я давно не видел, чтобы фанаты "Челси" были так счастливы".



"Было четко видео, как они хотят играть. Их игра была складной. Их контратакующая игра была исключительно хороша, от голкипера и до нападения. Я не хочу увлекаться, но это напомнило мне "Ливерпуль" с Мане, Салахом и Фирмино".



"У них начинает получаться, и фанаты "Челси" могут быть вполне оптимистичны", — цитирует Коула Daily Mail.