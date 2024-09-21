Слот: "Больше нет смысла говорить насчет Субименди"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что больше нет смысла говорить о несостоявшемся трансфере Мартина Субименди из "Реал Сосьедад".

Субименди был целью номер один "Ливерпуля" на летнее трансферное окно, однако в конце концов Мартин решил остаться в родном "Реал Сосьедад".



Эта ситуация заставила Слота использовать в опорной зоне Райана Гравенберха, и тот с лучшей стороны раскрылся в этой роли. Поэтому Арне доволен, как все сложилось.



"Если бы я смог купить его, то, возможно, смог бы использовать ротацию чуть больше, и вы, парни (медиа), были бы гораздо счастливее насчет этого!"



"Но больше нет смысла говорить насчет Субименди, потому что он остался в "Реал Сосьедад", а мы живем дальше, и мы очень довольны Райаном".



"Я бы не сказал, что удивлен уровнем Райана. Я видел его игру за "Аякс", когда он попал в первую команду. В то время каждый мог видеть, каким особенным талантом он является".



"И, наверное, по этой причине он перешел в два удивительных клуба, "Баварию" и "Ливерпуль". Ты можешь отправиться в такие клубы, только если они видят в тебе большое мастерство".



"Наша задача — заставить его играть в свою лучшую игру, и это зависит не только от тренерского штаба. Важнее всего для этого он сам".



"Но, повторюсь, его партнеры по команде тоже делают его лучше. Посмотрите, как Виргил (Ван Дейк) выполнял разрезающие передачи на него против "Милана", так что за хорошими индивидуальными действиями всегда стоит командная игра", — цитирует Слота Daily Express.