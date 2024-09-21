"Челси" разгромил "Вест Хэм" благодаря Джексону

Николас Джексон Дубль и результативная передача Николаса Джексона обеспечили "Челси" крупную победу в гостях у "Вест Хэма" — 0:3.

Впервые после своего перехода из "Лидса" в стартовом составе "молотобойцев" на матч Премьер-Лиги появился Крисенсио Саммервилл. Он и Лукас Пакета заменили Мичейла Антонио и Томаша Соучека.

Наставник "синих" Энцо Мареска освежил стартовый состав с помощью Тосина Адарабиойо, Энцо Фернандеса и Джейдона Санчо, которые заменили Акселя Дисаси, Ренату Вейгу и Педру Нету.

Уже на третьей минуте Мохаммед Кудус бесхитростным ударом с острого угла проверил Роберта Санчеса. "Челси" ответил на это аналогичным моментом, вот только Николас Джексон пробил между ног Альфонсу Ареоля — 0:1.

На 12-й минуте "Вест Хэм" едва не пропустил второй гол. Коул Палмер пробивал в касание из пределов штрафной площади, но мяч прокатился рядом со штангой.

Хозяева выглядели абсолютно невыразительно, и на 18-й минуте их соперник этим все же воспользовался. Мойсес Кайседо из центрального круга запустил вперед Джексона, и тот хладнокровно реализовал выход один на один — 0:2.

Два пропущенных гола все же заставили "Вест Хэм" активизироваться, но поначалу "молотобойцы" не могли толком наладить контроль над мячом, и "Челси" без особых проблем выдерживал их давление.

На 29-й минуте Весле Фофана схватил за руку Пакету в своей штрафной, однако рефери и VAR назначить пенальти не решились. Спустя три минуты Кудус поразил ворота Санчеса из центра штрафной, но из-за офсайда гол не был засчитан.

"Вест Хэм" определенно выправил свою игру, чему также поспособствовал выход на замену Соучека, однако до перерыва "молотобойцам" не удалось сократить отставание в счете. "Челси" встретил свисток на перерыв с облегчением.

Едва начался второй тайм, и надежды хозяев отыграться были перечеркнуты. Коул Палмер ворвался в штрафную по левому краю и пробил с отскоком от ближней штанги — 0:3.

С исходом матча все уже было ясно. При этом "молотобойцы" даже могли проиграть крупнее, но Жоау Фелиш пробил мимо, а удар Кристофера Нкунку был отражен Ареоля.

"Челси" очень легко забил два быстрых гола, после чего утратил контроль над игрой, однако "Вест Хэму" не удалось ничего выжать из своего периода активности. Третий же гол просто добил "молотобойцев".

"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2024 16:25

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 21.09.2024 16:39 # hachidlo
    Скузня смотрела, сжимая брелочек сына гусейна, который пересадил свои головные жгутики себе на руки.

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  2. tihinya-moiyobir 21.09.2024 16:37 # tihinya-moiyobir
    Обыграли 2 худшие команды апл прямо сейчас (волки и молотки) и уже грезят о чемпике. Типичные фанаты хуеглотси ору)) Скоро пойдут нори соперники и членсидоров смоет с фапли как кучу говна уехехехехехе

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  3. bembo 21.09.2024 16:36 # bembo
    Баля, канешн дрлжны были кп обыгрывать, сами подарили им ничейку.
    Щас бы ааще камон красиво было

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  4. murad-gasanov 21.09.2024 16:34 # murad-gasanov
    2+4 в 4 матичах


    21.09.2024 15:26 #
    sausage

    Палмер всё. Синдром второго сезона, сдох парняга. По-другому в Челси не бывает, никого не щадит аура под мостом, даже топы по пизде идут.

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  5. bembo 21.09.2024 16:33 # bembo
    Ладно, главный итог матча это то, что тосин колвил наша лучшая связка дует

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  6. sausage 21.09.2024 16:33 # sausage
    Лан, беру свои слова о том, что Челси полное говно, обратно. Вест Хэм конечно лохи конченные, но пенсы их поимели по красоте. Что-то могут, обезьяны попритёрлись друг к другу и к АПЛ и понемногу начинают показывать неплохую игру, пока с середняками и лохами, но чем чёрт не шутит. Санчо и Нету всё-таки достаточно классные игроки и могут сделать разницу на дистанции.

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  7. thegodmother 21.09.2024 16:32 # thegodmother
    Я хохол вонючий

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  8. bembo 21.09.2024 16:32 # bembo
    Бля, над было уортона брать и ндиди, а не эти ваших кайсед шалавий

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  9. skydreams 21.09.2024 16:32 # skydreams
    норм норм. с победой, братья-пенсики!

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  10. moneycity 21.09.2024 16:32 # moneycity
    После этого тура пенсы будут выше калониров.

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  11. meshuggah 21.09.2024 16:30 # meshuggah
    2 Челси 5 10

    Источник: http://fapl.ru/table/

    Императоры будут на троне

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  12. gameboy 21.09.2024 16:29 # gameboy
    Позорси сегодня молодцы

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  13. bemba 21.09.2024 16:28 # bemba
    Вест Хэм - ходячие мертвецы, братишки. Но даже они нас возили рылом по газону. Имперотаторси идет на покер. Быть добру!

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  14. akado 21.09.2024 16:27 # akado
    Радует, что обретают уверенность в игре, особенно Кайседо.

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  15. meshuggah 21.09.2024 16:27 # meshuggah
    Аве императорси

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