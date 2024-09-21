"Челси" разгромил "Вест Хэм" благодаря Джексону

Дубль и результативная передача Николаса Джексона обеспечили "Челси" крупную победу в гостях у "Вест Хэма" — 0:3.

Впервые после своего перехода из "Лидса" в стартовом составе "молотобойцев" на матч Премьер-Лиги появился Крисенсио Саммервилл. Он и Лукас Пакета заменили Мичейла Антонио и Томаша Соучека.



Наставник "синих" Энцо Мареска освежил стартовый состав с помощью Тосина Адарабиойо, Энцо Фернандеса и Джейдона Санчо, которые заменили Акселя Дисаси, Ренату Вейгу и Педру Нету.



Уже на третьей минуте Мохаммед Кудус бесхитростным ударом с острого угла проверил Роберта Санчеса. "Челси" ответил на это аналогичным моментом, вот только Николас Джексон пробил между ног Альфонсу Ареоля — 0:1.



На 12-й минуте "Вест Хэм" едва не пропустил второй гол. Коул Палмер пробивал в касание из пределов штрафной площади, но мяч прокатился рядом со штангой.



Хозяева выглядели абсолютно невыразительно, и на 18-й минуте их соперник этим все же воспользовался. Мойсес Кайседо из центрального круга запустил вперед Джексона, и тот хладнокровно реализовал выход один на один — 0:2.



Два пропущенных гола все же заставили "Вест Хэм" активизироваться, но поначалу "молотобойцы" не могли толком наладить контроль над мячом, и "Челси" без особых проблем выдерживал их давление.



На 29-й минуте Весле Фофана схватил за руку Пакету в своей штрафной, однако рефери и VAR назначить пенальти не решились. Спустя три минуты Кудус поразил ворота Санчеса из центра штрафной, но из-за офсайда гол не был засчитан.



"Вест Хэм" определенно выправил свою игру, чему также поспособствовал выход на замену Соучека, однако до перерыва "молотобойцам" не удалось сократить отставание в счете. "Челси" встретил свисток на перерыв с облегчением.



Едва начался второй тайм, и надежды хозяев отыграться были перечеркнуты. Коул Палмер ворвался в штрафную по левому краю и пробил с отскоком от ближней штанги — 0:3.



С исходом матча все уже было ясно. При этом "молотобойцы" даже могли проиграть крупнее, но Жоау Фелиш пробил мимо, а удар Кристофера Нкунку был отражен Ареоля.



"Челси" очень легко забил два быстрых гола, после чего утратил контроль над игрой, однако "Вест Хэму" не удалось ничего выжать из своего периода активности. Третий же гол просто добил "молотобойцев".



"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче