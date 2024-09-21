Манна: "Мактоминей очень хотел перейти в "Наполи"

Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна заявил, что полузащитник Скотт Мактоминей сам захотел перейти в итальянский клуб из "Манчестер Юнайтед".

В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" продал Мактоминея в "Наполи" за 25.7 млн. фунтов.



Существует мнение, что Мактоминей покинул "Юнайтед" против своей воли и что "дьяволы" продали своего воспитанника только для того, чтобы поправить ситуацию с финансовым фейр-плей и освободить место для Мануэля Угарте.



Однако Манна уверяет, что Мактоминей хотел этого трансфера. Изначально "Наполи" вообще не ожидал, что сделка с "Юнайтед" будет возможна.



"Во-первых, я должен сказать, что игрок очень хотел перейти в "Наполи". Это было действительно приятно. Когда игрок, выступающий в Премьер-Лиге за "Манчестер Юнайтед", выбирает переход в "Наполи", все мы должны гордиться".



"Изначально я не думал, что мы сможем заполучить его, несмотря на то, что контакт с агентом был установлен в начале трансферного окна".



"С течением времени мы поддерживали эти отношения, пока не сели за стол переговоров с "Манчестер Юнайтед". Тогда мы обнаружили, что сделка возможна", — цитирует Манну Daily Mirror.