"Барселона", "Атлетико" и "Бавария" просматривают Гринвуда

Крупнейшие клубы Европы, включая "Барселону", "Атлетико" и "Баварию", следят за английским нападающим "Марселя" Мейсоном Гринвудом.

Аренда в "Хетафе" в прошлом сезоне позволила 22-летнему Гринвуду вернуть свою карьеру на рельсы после громкого скандала с изнасилованием и избиением своей девушки.



Минувшим летом "Манчестер Юнайтед" продал Гринвуда в "Марсель" за 26.6 млн. фунтов, и Мейсон блестяще начал свою карьеру во Франции, забив пять голов в четырех первых матчах Лиги 1.



По информации talkSPORT, на последних матчах "Марселя" присутствовали скауты "Барселоны", "Атлетико" и "Баварии". Оба испанских гранда интересовались Гринвудом еще минувшим летом, но подпорченная репутация Мейсона их отпугнула.



Добавим, "Юнайтед" положена внушительная доля от последующей перепродажи Гринвуда "Марселем".