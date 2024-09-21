"Барселона", "Атлетико" и "Бавария" просматривают Гринвуда

Мейсон Гринвуд Крупнейшие клубы Европы, включая "Барселону", "Атлетико" и "Баварию", следят за английским нападающим "Марселя" Мейсоном Гринвудом.

Аренда в "Хетафе" в прошлом сезоне позволила 22-летнему Гринвуду вернуть свою карьеру на рельсы после громкого скандала с изнасилованием и избиением своей девушки.

Минувшим летом "Манчестер Юнайтед" продал Гринвуда в "Марсель" за 26.6 млн. фунтов, и Мейсон блестяще начал свою карьеру во Франции, забив пять голов в четырех первых матчах Лиги 1.

По информации talkSPORT, на последних матчах "Марселя" присутствовали скауты "Барселоны", "Атлетико" и "Баварии". Оба испанских гранда интересовались Гринвудом еще минувшим летом, но подпорченная репутация Мейсона их отпугнула.

Добавим, "Юнайтед" положена внушительная доля от последующей перепродажи Гринвуда "Марселем".


Метки Атлетико, Бавария, Барселона, Гринвуд, Марсель

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2024 15:00

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  1. cristean2 21.09.2024 15:29 # cristean2
    В Челси этого топаря, будет с Санчо зажигать на Олд Траффорде)

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