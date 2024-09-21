Постекоглу заявил, что "Тоттенхэм" — не самая его сложная работа
Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что "шпоры" не являются его самой сложной работой.
Второй сезон Постекоглу в "Тоттенхэме" начался очень непросто. "Шпоры" набрали всего четыре очка в четырех первых матчах Премьер-Лиги, регулярно подвергаясь критике за свою беззубую игру.
Однако Постекоглу уверяет, что в его тренерской карьере были испытания и посложнее, нежели текущая ситуация.
"Думаю, моей самой сложной работой была первая, потому что, если бы я потерпел неудачу в своей первой работе, я бы не получил никакой другой".
"Я тренировал клуб из своего родного города ("Саут Мельбурн"). Клуб, в котором я вырос. Единственная причина, почему они дали мне шанс, заключается в том, что меня знали в клубе. Не думаю, что я получил бы шанс где-либо еще, если бы я не добился там успеха".
"После пяти первых матчей, мы находились на дне таблицы без побед. То было довольно сложно", — цитирует Постекоглу The Independent.
21.09.2024 14:00
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Эх , Анге , зря ты полез в этот омут. Постекоглу , скорее всего , хорошо освоился бы в Бундеслиге. Она подходит ей. Стиль футбола впишется идеально. Посмотреть бы на то , как он тренирует условный Лейпциг.
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