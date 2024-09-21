"Челси" планирует покупать в январе и следующим летом

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его клуб планирует закупить очередную партию игроков, надеясь приблизиться к "Манчестер Сити" и "Арсеналу".

В четырех последних трансферных окнах "Челси" трижды становился самым потратившимся клубом. Минувшим летом "синие" инвестировали в новых игроков 219 миллионов фунтов.



Однако Мареска чувствует, что "синие" пока не готовы тягаться с претендентами на титул Премьер-Лиги.



"Думаю, у нас очень хороший состав, но, несомненно, есть клубы вроде "Манчестер Сити" и "Арсенала", которые впереди нас. Надеюсь, если мы продолжим прогрессировать и становиться лучше, мы сможем постепенно приблизиться к ним. Но я думаю, это довольно ясно, что в данный момент "Арсенал" и "Манчестер Сити" впереди остальных".



"Как я уже говорил, причина этого в том, что первый клуб работает с одним и тем же тренером девять лет, а другой — пять. Остальные клубы — короткое время".



"Значит ли это, что "Челси" нужно купить больше игроков? После этого лета цель в том, чтобы сделать меньше вещей, но более конкретных. Это цель на январь и следующее лето. Надеюсь, так и будет", — цитирует Мареску The Athletic.