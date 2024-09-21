Джеймс назвал Санчо лучшим летним трансфером

Бывший голкипер сборной Англии Дэвид Джеймс назвал переход вингера Джейдона Санчо из "Манчестер Юнайтед" в "Челси" лучшим трансфером летнего окна.

Перед самым трансферным дедлайном "Челси" взял Санчо в аренду до конца сезона с обязательством по выкупу, и уже в своем дебюте за "синих" Джейдон отдал результативную передачу.



Джеймс считает, что Санчо по силам повторить успехи Коула Палмера, пришедшего в "Челси" год назад из "Манчестер Сити", и заставить "Юнайтед" выглядеть глупо.



"Моим лучшим приобретением этого окна будет переход Джейдона Санчо в "Челси". Он хорошо дебютировал против "Борнмута", выглядел активно, и нет никаких сомнений, что он стоящий игрок".



"Он показал то, что из себя представлял в два своих периода в Дортмунде. В "Манчестер Юнайтед" у него не сложилось по какой-то причине, и так бывает с игроками, особенно с молодыми. Иногда переход просто оказывается нерабочим".



"Его второй период в Дортмунде перезарядил его и придал ему веру в то, что он может выступать на высочайшем уровне после того, как в "Манчестер Юнайтед" его уверенность в себе была раздавлена".



"Он будет иметь много возможностей показать свой талант в "Челси" в этом сезоне. Думаю, это отличное приобретение, и новая обстановка может стать именно тем, в чем он нуждается, чтобы начать демонстрировать, почему он считается одним из лучших атакующих игроков в Премьер-Лиге".



"Во многих отношениях он похож на Коула Палмера. "Челси" обеспечит ему платформу, чтобы выражать себя. Еси он сможет пойти по стопам Палмера, это будет отличная сделка. Сделка, которая заставит "Манчестер Юнайтед" выглядеть довольно глупо, особенно если они продолжат испытывать сложности", — цитирует Джеймса Evening Standard.