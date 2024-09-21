Джордан: "Антони ничего не дал "Юнайтед"

Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан считает, что вингер Антони оказался совершенно бесполезен для "Манчестер Юнайтед".

В минувший вторник Антони помог "Юнайтед" разгромить "Барнсли" из третьего дивизиона в Кубке Лиги со счетом 7:0, заработав и самостоятельно реализовав пенальти. Это был редкий положительный момент в английской карьере 24-летнего бразильца.



По мнению Джордана, трансфер Антони из "Аякса" за 86 миллионов фунтов летом 2022 — это не просто плохая покупка. У Саймона есть большие вопросы к главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу насчет этого приобретения.



"Конечно, здесь есть давление, и, конечно, здесь есть ожидания, потому что, тратя такие большие деньги на игроков, логично ожидать большую отдачу".



"Если игроку за 25 миллионов фунтов не удается заиграть, то шумиха насчет этого меньше. В случае с Антони, если бы он стоил 25 миллионов фунтов, это просто была бы плохая покупка, потому что он плох, и плохо в нем все".



"Он ничего не дал "Манчестер Юнайтед". Что он дал, кроме газетных заголовков? На футбольном поле — определенно ничего".



"Поэтому в случае с 25 миллионами фунтов вы бы сказали, что эта пустая трата денег. Но в случае с 85 миллионами фунтов нужно посмотреть на тренера и спросить, зачем он его купил, особенно зная его", — сообщил Джордан talkSPORT.