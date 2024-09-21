Виейра: "Арсенал" обязан побеждать "Сити"

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Патрик Виейра считает, что "канониры" обязаны побеждать "горожан" в воскресенье, чтобы реально рассчитывать на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Виейра был последним капитаном "Арсенала", поднимавшим чемпионский кубок Премьер-Лиги над головой. С тех пор прошло уже 20 лет.



В двух предыдущих сезонах "Арсенал" финишировал вторым, оставаясь позади "Сити", к которому "канониры" совершат выезд в воскресенье.



По мнению Виейра, предстоящий матч на "Этихад" имеет большое значение для шансов "Арсенала" на титул, и "канонирам" обязательно нужно одержать победу, даже без своего капитана Мартина Эдегора.



"Думаю, для "Арсенала" этот матч будет важнее. Думаю, "Арсенал" обязан проявить себя и обязан одержать победу".



"Сити" знает, как выигрывать такие матчи, поэтому, думаю, бремя на плечах "Арсенала" будет тяжелее, чем на "Сити".



"Эдегор — это огромная потеря для "Арсенала". Он является не только капитаном, но и лидером на поле. Техническим лидером на поле".



"Когда он на поле, игроки вокруг чувствуют себя комфортнее. Он является тем, кто диктует темп игры "Арсенала", а также тем, кто добавляет техники и мастерства на заключительных 25 метрах для создания моментов".



"Но, повторюсь, если вы хотите пройти весь путь до конца, другие игроки должны брать больше ответственности на себя, поэтому посмотрим", — сообщил Виейра The Athletic.