Тен Хаг: "Рэшфорд возвращается"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его нападающий Маркус Рэшфорд возвращается в свою лучшую форму.

Огорчив "Саутгемптон" в Премьер-Лиге в прошлую субботу, посреди недели против "Барнсли" в Кубке Лиги 26-летний Рэшфорд разразился дублем.



Таким образом, Рэшфорду достаточно забить еще шесть голов, чтобы превзойти свой результат в прошлом сезоне, и Тен Хаг чувствует, что постепенно Маркус возвращается в форму, которую демонстрировал в кампании 2022/23, когда он отличился 30 раз во всех соревнованиях.



"Думаю, он всегда понимал свою ситуацию. Каждый игрок знает, что ты не сможешь проявлять себя в этой лиге, если у тебя нет порядка с образом жизни. Ты не будешь достигать правильных уровней, если у тебя нет хорошей и дисциплинированной жизни за пределами Каррингтона".



"Он нуждался в некоторой помощи, в поддержке. Но в конце концов он должен сделать это сам".



"Он должен поправить свою жизнь. Его настрой на тренировке в порядке, и он должен поправить свой настрой на матчи. Когда он восстановит свой профессионализм, он будет проявлять себя, потому что он классный игрок".



"Каждый игрок в Премьер-Лиге и в этом клубе знает, что тебе нужно быть стойким. На протяжении футбольной карьеры бывают не только взлеты, но и падения, и тебе нужно справляться с этим. Рэшфорд опытен, он знает это".



"Он знает, как нужно реабилитироваться и налаживать свою игру после неудач. Он установил контроль над этим, и он возвращается. Он очень хорошо начал сезон, и теперь ему нужно продолжать прогрессировать".



"Это очень хорошо, когда твои нападающие начинают забивать рано в сезоне, им нужна эта вера. Теперь у нас есть пара забивающих игроков, и это хорошо для команды", — цитирует Тен Хага Sky Sports.