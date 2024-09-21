Артета рассказал, что "Арсенал" готовился к "Сити" с лета

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, что его команда готовилась к выезду к "Манчестер Сити" несколько месяцев.

Предварительное расписание нового сезона Премьер-Лиги было опубликовано еще в июне, и тогда Артета узнал, что уже в рамках пятого тура его команда навестит действующего чемпиона.



Несмотря на довольно раннюю стадию сезона, это будет важный для чемпионской гонки матч, потому что в двух предыдущих кампаниях именно "Сити" и "Арсенал" разыгрывали титул. И готовиться к этому выезду Артета начал сильно заранее.



"Мы готовились к этому с предсезонного периода. Разумеется, мы знали расписание. Так бывает крайне редко, что тебе приходится сыграть три важных выездных матча в течение шести дней".



"Но что поделать, поэтому нам нужно быть готовыми к этому — физически, душевно и тактически".



"Мы делаем все возможное, чтобы каждый был готов к этому, потому что нам потребуются все, особенно в свете травм после международного перерыва", — цитирует Артету ESPN.